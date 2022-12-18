الامارات | 20 فناناً في مهرجان الأغنية الليبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مهرجان الأغنية الليبية فعاليات دورته الخامسة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام.

وشارك 10 فنانين الليلة قبل الماضية في البرنامج الختامي للمهرجان في مجمع ذات العماد بالحدث الذي نظم ضمن فعاليات طرابلس عاصمة للإعلام العربي (دورة الفنان محمد حسن)، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال) أمس.

وقامت لجنة تحكيم برئاسة الفنان علي الغناي وعضوية الفنانين رمضان كازوز ومحمد الدونقلي وحسين الجيلاني بالتحكيم في المسابقة الفنية.

وذكرت الوكالة أن اللجنة ستعلن لاحقاً نتائج المسابقة بين 20 فناناً شاركوا في المهرجان. يشار إلى أن برنامج طرابلس عاصمة للإعلام العربي سيتضمن أيضاً تنظيم ندوة عن تاريخ اللغة العربية.