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طريقة عمل القهوة العربية.. بالحبهان والقرنفل والجنزبيل

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل القهوة العربية

ازدادت عمليات البحث بين محبي القهوة عن طريقة عمل القهوة العربية، إذ يعد هذا النوع من القهوة الغني برائحة ومذاق الأعشاب والتوابل المختلفة، وعلى رأسها الحبهان والقرنفل والزنجبيل، فضلًا عن فوائدها الصحية الكبيرة. 

طريقة عمل القهوة العربية

ويقم «هُن» طريقة عمل القهوة العربية، على طريقة الشيف نورا السادات، التي قدمتها عبر برنامجها المعروض على قناة «سي بي سي سفرة».

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مكونات طريقة عمل القهوة العربية

قهوة.

حبهان مطحون.

قرنفل مطحون.

زنجبيل مطحون.

زعفران.

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طريقة عمل القهوة العربية

في البداية قومي بغلي الماء.

ضيفي ملعقة صغيرة من القهوة، مع ربع ملعقة حبهان وقرنفل وزنجبيل، فضلًا عن رشة زعفران.

اتركي خليط القهوة على النار حتى تغلى.

تقدم ساخنة.

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فوائد القهوة العربية

وإليكٍ فوائد القهوة العربية، وفقًا لما ذكره موقع «مايو كلينك» الطبي:

الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية، لانها تحتوي على مضادات الأكسدة.

تساعد على زيادة التركيز والانتباه

تنشيط الجهاز العصبي بشكل كبير.

تنظيم معدل السكر بالدم.

تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر.

تساعد القهوة العربية على الوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية.

التقليل من نسبة التعرض للقلق والتوتر.

تخفيف أعراض الاكتئاب.

تساعد القهوة العربية على تحسين الحالة المزاجية.

تقوية الجهاز المناعي.

تساعد على تجديد خلايا البشرة والحفاظ عليها.

تقلل القهوة العربية من علامات الشيخوخة والتجاعيد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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