خطوات وطريقة استخدام واقي الشمس بشكل سليم.. يُنصح به للحماية من سرطان الجلد

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

استخدام واقي الشمس يحمي صحة بشرتك ومظهرها، ليس فقط حمايتها من الاسمرار، ولكن يحمي من أمراض خطيرة تستوجب الوقاية، لذا يحذر أطباء الجلدية من إهمال وضع واقي الشمي في الصيف أو الشتاء، حتى لا تتعرض لمشكلات صحية كبيرة.

هاني الناظر يوصي بواقي الشمس.. يحمي من السرطان

وينصح الدكتور هاني الناظر، بضرورة استخدام واقي الشمس، خلال حديثه لـ«هُن» إذ يمنع حروق الشمس وسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة، بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة، فوق البنفسجية، مؤكدًا أن كلًل من الأشعة فوق البنفسجية UVA وUVB مسؤولة عن تكوين خلايا سرطانات الجلد، كما تخترق أشعة UVA بشكل أعمق وهي المسؤولة أيضًا عن الشيخوخة المبكرة وحروق الجلد.

دليل الواقي من الشمس للمبتدئين

ويقدم «هُن» دليلا واقي الشمس للمبتدئين، من خلال الإجابة على أشهر الأسئلة التي تتعلق به، وفقًا للموقع الهندي «boldsky».

هل يجب استخدام واقي الشمس يوميا؟

يجب وضع واقي الشمس يوميًا، مهما كان الطقس، لأن الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب سرطان الجلد والشيخوخة موجودة بغض النظر عن درجة الحرارة وحتى في السحب.

هل تنتهي صلاحية واقي الشمس؟

غالبية أنواع واقي الشمس لها تاريخ انتهاء صلاحية ويجب عدم استخدامها بعد هذا التاريخ، وهي عادةً بعد ثلاث سنوات من التصنيع.

هل يمكن أن تقل فعالية واقي الشمس؟

بالفعل التعرض للحرارة أو تركه في الشمس، أو في المسبح، وما إلى ذلك، قد يصبح واقي الشمس أقل فعالية مما كان مقصودًا في الأصل.

متى يجب استخدم واقي الشمس؟

يجب عليك استخدام واقي الشمس كل يوم وإعادة وضعه كل ساعتين، مهما كان الفصل أو الطقس.

كم من الوقت يتم تجديد واقي الشمس؟

الفترة الزمنية الموصى بها كل ساعتين، ولكن حال الاستحمام أو العرق، حتى لو كان لديك منتج مقاوم للماء عليك التجديد.

متى يجب استبدال واقي الشمس؟

إذا رأيت كتلًا أو حبيبات، فمن المحتمل ألا يكون الواقي بأعلى فعالية، وإذا كانت رائحته غريبة، فقد تشير إلى تلوث جرثومي.