الامارات | إيقاعات الفرح تبدأ مع «دبي للتسوق».. حضور كامل العدد «في اليوم الحلو ده»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دقت إيقاعات الفرح مع أولى حفلات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ28، والتي أحياها الفنانان أحمد سعد ومحمد حماقي في قاعة «كوكاكولا أرينا» بدبي، خلال أمسية كاملة العدد من محبي النجمين المصريين الذي غصت به المسرح.

ويزخر مهرجان دبي للتسوق هذا العام بجدول حافل بالفعاليات والعروض الترفيهية المتنوعة التي تسعى إلى اجتذاب فئات واسعة من الجمهور، من أبرزها سلسلة الحفلات والعروض الموسيقية الحية التي يحييها نجوم الغناء والموسيقى في المنطقة، إضافة إلى العديد من العروض الثقافية والترفيهية المخصصة للعائلات في مختلف وجهات التسوق بالإمارة، في الفترة من 15 الجاري إلى 29 يناير 2023.

إطلالة حماسية

واستهل الحفل الفني بإطلالة أحمد سعد الحماسية على إيقاع أغنيته الشهيرة «الملوك»، قبل أن يتوجه الفنان بالشكر لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التي أتاحت له فرصة استثنائية للقاء «الناس الحلوة دي في اليوم الحلو ده» على حد تعبيره، وتقديم أغنيته الشهيرة التي تفاعل معها الحضور الموسع، مطالباً بإعادة بعض مقاطعها مرات ومرات، الأمر الذي تقبله النجم المصري بصدر رحب، مستكملاً أداء باقة من أشهر أغانيه الرائجة التي تراوحت بين الإيقاعات الشبابية الحماسية، وأهم تجارب «التيترات» التي قدمها الفنان في عدد من الأعمال الدرامية والأفلام السينمائية أخيراً مثل أغنية «بحبك يا صاحبي» في مسلسل «يونس ولد فضة» وأغنية «كلامي انتهى» في فيلم «محترم إلا ربع» الكوميدي، وذلك إلى جانب سلسلة من الأغاني الأخرى مثل «عليكي عيون»، و«سألت نفسي كثير»، و«نهاية عادية»، قبل أن يحقق رغبة الجمهور ويختتم وصلته الغنائية مجدداً بأغنية «إيه اليوم الحلو ده» من فيلمه «عمهم» الذي عرض أخيراً في صالات السينما الإماراتية.

تفاعل وطرب

من جانبه، ومنذ اللحظات الأولى لدخوله المسرح، نجح المطرب محمد حماقي في إثارة حماسة الجمهور، مع إيقاعات أغنية الانطلاقة «نفسي أبقى جنبه» التي تمايل معها الحضور، قبل أن يتوقف الفنان للحظات لتوجيه كلمة شكر وامتنان لإدارة مهرجان دبي للتسوق، الذي افتتح حماقي دورته للمرة الثانية على التوالي، واعداً بجعل هذا اللقاء الجديد استثنائياً برفقة جمهور «استثنائي» على حد تعبيره.

وعلى إيقاع مجموعة مختارة من أغانيه، نجح حماقي في تكريس أجواء خاصة من التفاعل والهتافات الحماسية التي عمت أرجاء المسرح. وعلى نغمات «أجمل يوم» و«لا ملامة»، انخرط الحضور في أجواء الحفل، مردداً أشهر كلمات أعمال حماقي وصولاً إلى أغنيته الجديدة «أدرينالين»، قبل أن يقرر حماقي الغوص في طقس الطرب، مستعيناً بوصلات «العود» والنغمات الشرقية الأصيلة، لتقديم مقطع من أجمل كلاسيكيات سيدة الغناء العربي، أغنية «أنساك». وعلى مدار أكثر من الساعة ونصف الساعة، نجح حماقي في إضفاء أجواء فرح وطرب عبر باقة من أغنياته الأكثر شهرة، منها «أحلى حاجة فيك» التي رددها الجمهور طويلاً، مروراً بأغنية «وحدة وحدة» التي قدمها في فيلم «وش إجرام» للفنان أحمد حلمي، وصولاً إلى أغنيته «من قلبي بغني» وغيرها من الأعمال التي تميز بها الفنان على امتداد مسيرته التي أهلته للفوز بجوائز عدة.

برامج ترفيهية

يتضمن مهرجان دبي للتسوق مجموعة متنوعة من الحفلات الموسيقية لفنانين عرب وأجانب، إلى جانب تجارب للمأكولات والصفقات والعروض الترويجية الجاذبة التي ترضي كل فئات الجمهور، وتزيدها تشويقاً السحوبات والجوائز التي يعدها المهرجان لجمهوره ليضمها للكثير من الفعاليات التي تستمر على مدار 46 يوماً.

أحمد سعد قدم أغنيته «الناس الحلوة دي» التي تفاعل معها الحضور، مطالباً بإعادة بعض مقاطعها مرات ومرات، الأمر الذي تقبله سعد بصدر رحب.

على مدار أكثر من الساعة ونصف الساعة، نجح حماقي في إضفاء أجواء فرح وطرب عبر باقة من أغنياته المعروفة خلال الحفل.