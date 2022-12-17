طريقة عمل سمك المكرونة بالمنزل.. مقلي ومع البطاطس في الفرن

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من الأمهات وربات المنازل عن طريقة عمل سمك مكرونة في المنزل بدلًا من تناوله بأسعار مرتفعة في المطاعم والمحلات، وتلجأ العديد منهن لتحضير أشهر أنواع السمك بدلًا من شراء الجاهز، فهو من الأكلات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم والأوميجا أيضًا، ويعد سمك المكرونة من الأنواع التي يفضلها الكثير نظرًا لمذاقه المميز والمختلف.

طريقة عمل سمك المكرونة

وفي السطور التالية، يقدم «هُن» لربات المنازل طريقة عمل صينية سمك مكرونة المقلي، أو في الفرن بالبطاطس.

مقادير طريقة عمل سمك مكرونة مقلي:

كيلو سمك مكرونة بلدي

ثوم مفروم

كمون ناعم

عصير ليمون

ملح

كزبرة جافة

زيت للقلي

3 كوب دقيق

ماء

طريقة عمل سمك مكرونة مقلي

في وعاء عميق، متوسط الحجم، ضعي عصير الليمون مع ثوم مفروم، و ملعقة كبيرة من الكمون، وملعقة كبيرة من الكزبرة الجافةوامزجيهم جيدًا لتحضير التتبيلة.

ضيفي الملح، و استمري في التقليب حتي تمتزج التتبيله تماماً.

قومي بوضع سمك المكرونة وتبليه بالخليط.

احشي السمك بالتتبيلة من الداخل أيضًا.

ضعي السمك في الدقيق واغمريه جيدًا.

قومي بنفض السمك جيداً من الدقيق.

على نار متوسطة الحجم، اقلي السمك في الزيت، وكرري العملية حتى تمام النضج.

طريقة عمل صينية سمك المكرونة في الفرن بالبطاطس

المكونات:

كيلو سمك مكرونة

كوب كبير من عصير الطماطم

ملعقة كبيرة من الملح

ربع ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة بابريكا

ربع كوب من زيت الزيتون

عصير ليمون

ربع ملعقة صغيرة من الخل

بقدونس وكزبرة طازجة

حبتان من البصل

خمسة فصوص من الثوم

حبة كبيرة من الطماطم

توابل سمك

حبهان مطحون

طريقة تحضير صينية سمك مكرونة بالبطاطس في الفرن

نظفي السمك جيدًا بسكين حاد ثم اغسليه جيدًا بالماء

في بولة عميقة، اخلطي توابل السمك مع الحبهان والبقدونس مع الخل والزيت وعصير الطماطم.

قطعي البصل والطماطم، وضعيهم مع التوابل السابقة، وعصير الليمون.

قطعي البطاطس الى شرائح.

احضري صينية مناسبة ثم ضعي البطاطس بشكل مناسب ومتناسق، ثم ضعي في الأعلى سمك المكرونة.

ضعي الخليط الذي تم تحضيره فوق السمك حتى يغطي به تماما

ضعي صينية السمك بالبطاطس في الفرن بعد أن يسخن لمدة 30 دقيقة.

انتظري حتى تمام النضج وقدميه مع الأرز الأبيض.