لبناني يفاجئ صديقته بعرض زواج في لقاء المغرب وكرواتيا: جيت الماتش عشانها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مفاجآت كأس العالم قطر 2022 لم تتوقف على المستطيل الأخضر، إذ تحولت مدرجات المنتخب المغربي اليوم، في المباراة التي أُقيمت مع نظيره المنتخب الكرواتي لتحديد المركزين الثالث والرابع، لاحتفال واسع بتقدم شاب لبناني لطلب حبيبته للزواج وسط المشجعين خلال المباراة.

مشجع مغربي يفاجئ صديقته بعرض زواج في المدرجات

وخلال أحداث المباراة التي أقيمت بين المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي، فاجأ شاب لبناني حبيبته بطلبها للزواج، وتقديم خاتم الخطوبة أمام المشجعين، ليتحول المدرج لتصفيق حاد.

وعلى الفور وافقت الفتاة على طلب الزواج، معبرة عن ذلك بعناق طويل أمام الجميع.

بنحب بعض من 6 سنين

وأكد الشاب خلال حديثه لـ«الوطن» أنه لم يكن ينوي حضور المباراة، إلا أن صديقته جاءت بمفردها: «جيت أشجع المغرب، مكانش على بالي اجي لحد الاستاد، لكن هي جت، فقررت أتقدم ليها قدام الكل، والحمد له قبلت».

واستكملت الفتاة الحديث قائلةً: «كانت مفاجأة كبيرة، وفضلت أستوعب اللي بيحصل، واحنا بنحب بعض من 6 سنين».

مباراة المغرب وكرواتيا

وحقق منتخب المغرب لمركز الرابع عالميًا، بمونديال كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف.