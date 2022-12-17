الصحة تحذر من إنشاء حسابات للأطفال على «فيسبوك» فور ولادتهم: خطر كبير عليهم

القاهرة - سمر حسين - ماما

تختلف طرق الرعاية والتربية يوما بعد آخر بما يتوافق مع موضة العصر، وما تأخذنا له التطورات التكنولوجيا، حتى أن طرق الاهتمام بالأطفال بات يرتبط بمدى الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، كسلوك اتبعه بعض الأهالي، خاصةً مشاهير «السوشيال ميديا»، إذ ظهرت العديد من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعود لأطفال في عُمر أيام، دون التفكير في مخاطر أو سلبيات الأمر.

الصحة تحذر الأهالي من تدشين أكاونتات لأطفالهم على فيسبوك

وفي هذا الصدد، حذرت وزارة الصحة والسكان في مقطع توعوي لها عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب» من تدشين الأهالي وبعض الأسر حسابات إلكترونية لأطفالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور ولادتهم.

وقالت الدكتورة إيمان جبر، مدير إدارة طب نفس الأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في مقطع الفيديو: «ممنوع إن الأهالي تعمل أكونت لولادها من أول ما يتولدوا، ده خطر كبير جدًا».

وأضافت الدكتورة إيمان جبر: «لمدة سنتين ميتعرضش الطفل للشاشة ولحد 10 سنين ميزيدش عن ساعتين في اليوم، لأن خطر يقعدوا أكتر من كدة».

الخصوصية بشروط ومتابعة

وأكدت مدير إدارة طب نفسي الأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الخصوصية على «السوشيال ميديا» للأطفال تستوجب المتابعة: «لازم أتابع بيكلم مين وبيقول إيه لأن السوشيال ميديا زيها زي الشارع».

متابعة: «لازم أتابعه، وأشوف بيتفرج على إيه وبيكلم مين، وأي محاولة إنه ينحرف عن ده الغي الأمر، وممكن في البداية يستخدم حسابات والدته أو والده عشان يكون تحت النظر قبل ما يبدأ في استخدام خصوصيته».