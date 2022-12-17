6 خطوات اتبعها عند نشوب حريق من ماس كهربائي.. لا تستخدم الماء أبدا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشوب الحرائق بسبب ماس كهربائي من الحوادث الشائعة، إذ إن الاستخدام الخاطئ لبعض الأجهزة قد يسبب حدوث ماس يصل في النهاية لحدوث الحرائق الكُبرى، وربما التعامل السليم والصحي مع الحريق قد يكون سببًا أساسي لحماية الأرواح، وإنقاذ الخسائر البشرية.

وفي هذا الصدد، قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الخطوات التى يجب اتباعها عند نشوب حريق نتيجة ماس كهربائي، و فيما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها:

6 خطوات ضرورية اتبعها عند نشوب ماس كهربائي

1- إذا نشبت نيران في منزلك واستطعت العثور على الجهاز الذي يتسبب في نشوب حريق كهربائي، يجب فصل التيار عنه على الفور، من خلال لوحة المفاتيح الاوتوماتيك التي تكون موجودة عادة بجوار باب الشقة.

2- إذا كانت النار صغيرة، يمكنك إخمادها عن طريق إزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس، أو من خلال بطانية ثقيلة، يتم إلقائها على مصدر النار، بحيث تمنع الأكسجين من الوصول لمكان اللهب، إذا كانت النار صغيرة وآمنة للقيام بذلك.

3- لا تستخدم الماء فى إطفاء حرائق الكهرباء لأن الماء موصل طبيعي للكهرباء، ربما تصاب بالصدمة أو الصعق بالكهرباء، فإن الماء لن يحد من انتشار النار بل سيساهم في توسيع دائرة التيار، في جميع أنحاء الغرفة وربما إشعال المواد القابلة للاشتعال.

استخدام مطفأة مناسبة لهذا النوع من الحريق

4- الحرائق الكهربائية هي حريق من الفئة C، مما يعني أنك ستحتاج إلى مطفأة مناسبة لهذا النوع من الحريق، ولكن عليك إدراك أن معظم «طفايات» الحريق السكنية متعددة الأغراض وتسمى ABC، ولكن من الضروري التحقق من ذلك قبل استخدامه على حريق كهربائي.

5- إذا كنت غير قادر على إطفاء الحريق الكهربائي، يجب عليك الخروج من مكان الحريق فورا، وإخلاء المكان من العنصر البشري، واستدعاء رجال الإطفاء.

6- الاتصال علي رقم طوارئ الكهرباء السريع.

7- اغلق الباب وأنت تغادر لاحتواء النار، ولا تحاول دخول منزلك حتى يتم احتواء الحريق من رجال الإطفاء.