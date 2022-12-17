ديكورات جذابة لحفلات الزفاف الصغيرة في المنزل.. «الزهور والألوان بتفرق»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بعيدًا عن الضوضاء التي تحدثها الأفراح الضخمة وكثرة المعازيم، يسعى بعض المقبلين على الزواج أن يكون حفلهم بسيطًا ومميزًا بين الوسط المحيط من الأهل والأصدقاء، لذلك يمكن اختيار المنزل لأن يكون مقرًا لحفل الزفاف الصغير الذي يمكن تجهيزه بأفكار بسيطة وغير مكلفة، من خلال اعتماد بعض أدوات الزينة والورد وتزيين الكوشة بشكل مميز سواء داخل المنزل أو في حديقته.

وفي التقرير التالي، يستعرض «هن» للمقبلات على الزواج الديكورات والنصائح المهمة في تزيين حفلات الزفاف الصغيرة في المنزل.

ديكورات جذّابة لحفلات الزفاف الصغيرة

- أولًا لتجهيز الكوشة، يمكن اعتماد خليفية حائط بيضاء أو تزيينها بالستائر البيضاء المرصعة بالورد مع كوشة وكراسي باللون الزهري أو الأزرق، فضلا عن صنع بطاقات شخصية لظهر الكرسي الخاص بالعروسين عن طريق طباعة أسماء مستعارة لطيفة باستخدام خطوط ملتوية مُزينة بالزهور، وفقًا لموقع «wedmegood» البريطاني.

- إذا كان الحفل يقتصر على عدد حضور قليل، يمكن تنظيم الحفلة في المنزل شرط أن تتسع المساحة لعدد الحاضرين.

- إذا كان المنزل به حديقة يمكن يمكن تنظيم حفلة الزفاف الصغير بها وتزيينها بديكورات مناسبة مثل الإضاءة الملونة والبالونات المناسبة للأعراس.

-الاهتمام بديكور الكوشة من الأمور الضرورة وكذلك لونها، يمكن إعتمادها باللون الأبيض أو الأزرق أو الوردي وكذلك البيج من الألوان المناسبة لحفلات الزفاف، يمكن اختيار الكوشة على هيئة دائرية أو مستطيلة أومربعة.

الوان الكوشة وتنسيقها مع الزهور

الإستعانه بالزهور في كوشة حفل الزفاف أمر ضروري لذلك يجب تنسيقها مع ألوان الكوشة، إذا كانت باللون الأبيض والأزرق يمكن إختيار الزهور البنفسج والوردي الفاتح معًا وترتيبها على جانب واحد من الكوشة والجانب الأخر عليه احد الستائر البيضاء إذا كانت الكوشة مربعة، كما يجب أن يكون الورد كثيفًا في الصالة.

يمكن ان تُحدد ألوان الديكور على حسب لون فستان العروس أو الألوان المفضّلة لها، مثل اللون الزهري، السيمون، البيج والبنفسجي، كما تشتمل الألوان التي تعد من الثوابت في ديكورات الأعراس اللونين الأبيض والأخضر.

- من أبرز الزهور المناسبة لحفلات الزفاف صغير المساحة، الياسمين يمكن تنسيقة مع مقاعد الحضور مع الحرص على ان تكون الألوان مناسبة مع ديكورات حفلة الزفاف، ولا يجب أن تكون هناك فراغات بين الطاولات والمقاعد وذلك حتى يتم التناسب مع مساحة حفلة الزفاف الصغيرة.