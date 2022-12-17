طريقة تحضير أم علي بالكرواسون.. «أكله شتوية سهلة ومبتاخدش وقت»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر حلوى أم علي بالكرواسون، من الأكلات المصرية الأصيلة لكنها بدأت تنخرط في المطبخ الغربي تدريجيًا مثل المطبخ الفرنسي، إذ إن النسخة المرصية تتميز بمذاق يحبه الجميع، وتتكون من بودنج الخبز المصنوع من الكرواسون والحليب المكثف، أما طريقة تحضير الوجبة لا تستغرق وقتًا طويلًا ويمكن تجهيزها خلال دقائق وتناولها دافئة في الشتاء.

في التقرير التالي؛ يقدم «هن» طريقة عمل حلوى أم علي بالكرواسون بخطوات بسيطة، وفقًا لموقع مجلة «Elle» الفرنسية.

طريقة تحضير أم علي بالكرواسون

4 قطع كرواسون مقطع

2 كوب من الحليب كامل الدسم

6 ملاعق كبيرة من الحليب المكثف والمحلى

ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 ملعقة صغيرة ماء الورد

ملعقتان كبيرتان لوز مقطع

ملعقتان كبيرتان فسدق

ملعقتان كبيرتان من جوز الهند المبشور الجاف

ملعقتان كبيتان زبيب

كوب كريمة ثقيلة

4 ملاعق كبيرة سكر

طريقة التحضير

أولًا، سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية.

في الخطوة التالية لتحضير أم علي بالكرواسون، قطعي الكرواسون لقطع صغيرة الحجم وضعيه جانبًا.

في إناء صغير على نار متوسطة، اخلطي الحليب والحليب المكثف واتركيهما على النار حتى الغليان.

بعد غليان خليط الحليب، اطفئي النار وأضيفي خلاصة الفانيليا وماء الورد.

- اتركي الخليط السابق من الحليب والحليب المكثف والفانيليا وماء الورد حتى يبرد.

- في مقلاة صغيرة على نار متوسطة منخفضة، اشوي المكسرات المقطعة وجوز الهند والزبيب في مدة من دقيقتين إلى 3 دقائق حتى يأخذ شكلها اللون البني الذهبي وتظهر رائحتها.

- قسمي الكرواسون المفروم الى 4 أطباق متوسطة ​​الحجم، ثم وزعي الحليب عليها بالتساوي ثم ضعي فوقها المكسرات المحمصة، ودعي الكرواسون يمتص الحليب لبضع دقائق.

- اخلطي الكريمة الثقيلة والسكر في وعاء متوسط ​​الحجم من 5 إلى 7 دقائق، ثم وزعي الكريمة المخفوقة بالتساوي فوق خليط الكرواسون في الأطباق، وادخليها الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيًا وتظهر فقاعات.

- يمكن تقديمها ساخنة أو تركها حتى تبرد قليلًا.