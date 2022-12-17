محظورات في دول العالم تصل غرامتها لـ ربع مليون جنيه.. منها أكل الكاتشب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عند الاستعداد للسفر لأي دولة، عادة ما يهتم المسافر بالبحث عن بعض الأمور المهمة للرحلة، كـ حالة الطقس، وثقافة ولغة تلك البلدة وكذلك تقاليد التعامل مع سكانها، لكن ما قد يغفل عنه الكثيرون، هو التعرف على الأشياء المحظورة على أرضها، وهو ما من الممكن أن يعرضه لعقوبات بالغة في حال القيام بها دون قصد.

أبرز محظورات الدول

فمع اختلاف قانون كل دولة عن الأخرى، استعرض موقع «farandwide»، أبرز محظورات الدول، التي يجب عليك تجنبها إذا كنت تنوي السفر لها في أي وقت.

1- مضغ العلكة في سنغافورة

إذا مضغت علكة في شوارع سنغافورة، سيتم الزج بك في السجن على الفور، إذ تحظر قوانين هذه الدولة تصنيع أي أنواع من العلكة أو استيرادها، وغير مصرح بها سوى لبيع علكة النيكوتين ولثة الأسنان، وذلك لاعتبارهما مواد علاجية.

2- ارتداء الكعب في اليونان

عند الذهاب في رحلة إلى اليونان، تأكدي من أن لديك الأحذية المناسبة، حيث حظرت الدولة ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي منذ العام 2009، وذلك يعود لبعض قوانين الحضارة الإغريقية بإن الأحذية الحادة يمكن أن تسبب أضرارًا لأرضها.

3- تعطيل حفل زفاف في أستراليا

من المحظور أيضًا في جنوب أستراليا، تقديم أي عذر أو سبب لتأجيل أو إلغاء حفل الزفاف، فإن حدث الأمر، فإنه سيتم تغريمك لدفع 10 آلاف دولار، أي ما يقرب من ربع مليون جنيه، أو قضاء ما يصل لعامين في السجن.

4- زيادة الوزن في اليابان

باستثناء مصارعي السومو في اليابان، من الممنوع تعرض أي مواطن للسمنة، إذ جرى طرح قانون يتطلب من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و74 إجراء قياس سنوي للخصر عند الطبيب.

5- استخدام الكاتشب في فرنسا

تحذر فرنسا تناول الكاتشب خاصة داخل مطاعم المدراس، وذلك لمحاولة تشجيع الأطفال على اتباع حميات غذائية صحية، ولا يسمح باستخدامه في المطاعم العامة سوى يوم واحد في الأسبوع.