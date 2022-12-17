بدون ريسفير أو إنترنت. إذاعة مباراة المغرب وكرواتيا من البيت لحظة بلحظة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تألق كبير لم يحققه منتخب عربي من قبل، نجح منتخب المغرب في حصده بتأهله لنصف نهائي كأس العالم، كأول منتخب عربي وأفريقي يصل يحقق هذا الإنجاز، إذ يستعد اليوم الفريق المغربي للمنافسة على المركز التالت أمام نظيره الكرواتي في مونديال قطر 2022.

تأهل المغرب لدور نصف النهائي

نجح المغرب في الوصول لدور نصف النهائي بمونديال كأس العالم 2022، محققًا إنجازًا غير مسبوق، وهو ما جعله محط اهتمام أحاديث العالم اجمع، خاصة المنطقة العربية، مع تمكنه من خلق فئات جديدة لتشجيعه خاصة المشجعات اللاتي لم يعتدن على مشاهدة مباريات كرة القدم من قبل.

وعلى الرغم من عدم تمكن المغرب الوصول لنهائي كأس العالم، عقب خسارته من نظيره الفرنسي، إلا أنه يستعد اليوم للمنافسة على الميدالية البرونزية، وذلك خلال مباراة المغرب وكرواتيا التي تقام بعد ساعات قليلة.

موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022

ومن المقرر أن يأتي موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022، اليوم السبت، على ملعب استاد خليفة الدولي، إذ تبث المباراة في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت كل من القاهرة، والسودان، والأردن، وجنوب إفريقيا، وفي تمام الساعة 4 مساءً، بتوقيت كل من قطر والبحرين والسعودية، أما بتوقيت الإمارات ستذاع المباراة في مساء السابعة.

وخلال مباراة المغرب وكرواتيا، يستعد المنتخب العربي لمواجهة نظيره للمنافسة على المركز الثالث والرابع، مع تعلق الجماهير العربية بنجاح «أسود الأطلس» في الحصول على البرونزية، وكتابة التاريخ للمرة الأولى بهذا الإنجاز المشهود.

متابعة مباراة المغرب وكرواتيا بدون إنترنت ولا قنوات

ويمكن متابعة مباراة المغرب وكرواتيا عبر الراديو، وذلك من خلال محطات: «الشباب والرياضة على 108 إف إم، ومحطة أون سبورت إف إم على تردد 93.7»، إذ تقدم المحطتان الأحداث الكاملة للمباراة مع التعليق والتحليل، كما يمكن متابعتها من خلال شبكة الراديو العادية، أو استخدام خدمة الإذاعة على الهاتف المحمول.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم

وتذاع مباراة المغرب وكرواتيا، مساء اليوم، على كل من مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» الرياضة، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم، كما يذاع اللقاء على قنوات الكأس القطرية، والقنوات الرياضية المغربية أيضًا، لحصول اتحاد الكرة المغربي على حق بث المباراة.