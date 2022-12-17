أفكار للاحتفال مع طفلك في رأس العام الجديد.. ابتعدي عن الألعاب النارية

القاهرة - سمر حسين - ماما

قبل أن ينتهي العام ويبدأ العام الجديد استقبلت الكثير من السيدات أطفالهن لأول مرة أو ما يسمى الـ«نيو مامي» والأمر يختلف عن العام الماضي، هناك ضيف جديد في أسرة صغيرة سيشارك في الاحتفال أيضًا، أو حتى إذا كانت الأم قد أنجبت من قبل وهناك صغير جديد يكون أيضا الاحتفال يناسب الصغير، وذلك في الجزء الخاص بالوجبات التي يجب أن تكون صحية لتناسب الصغير مع الرضاعة وتجنب الألعاب النارية حتى لا تؤذيه، وفقاً لموقع «mothermag»

احتفالات العام الجديد لـ«النيو مامي»

بالنسبة لـ «نيو مامي» تختلف احتفالات العام الجديد بسبب وجود طفل صغير لذلك يجب أن تحرصي على أن يكون جو الاحتفال خالٍ من المفرقعات والألعاب النارية، كما يجب أن تكون وجبات الاحتفال صحية لتكون آمنة عليك وعلى طفلك أثناء الرضاعة.

تزيين المنزل

يمكنك تزيين المنزل بأشجار الكريسماس والأضواء المختلفة لصناعة جو رأس العام مع وجود بعض الحلوة والاكلات الخاصة بالاحتفالات مثل كرات الثلج المصنوعة من حلوى السكر وبابا نويل المصنوع من الكيك، واحرصي على أن تكون الوجبات مصنوعة من سكريات قليلة حتى لا تسبب ضرر في صحتك على المدى البعيد.

ارتدي ملابس الاحتفال

يمكنك جعل ليلة رأس العام مميزة من خلال ارتداء أفضل ما في العام الجديد، يمكن ارتداء فستان الترتر الذي كنت سترتديه إذا كنت متوجهاً إلى حفلة عادية، اسمحي للأطفال بارتداء فستان جميل أو ربطة عنق، وامنحيهم تسريحة خاصة للفتيات مع عطر مميز.

يمكنك شراء لوازم الحفلات بالإضافة أشجار الكريسماس لابد من الحصول على بالونات ملونة مع قبعات رأس السنة الجديدة، وعصابات الرأس أو نظارات الحفلات التي تقرأ عام 2020، المفرقعات والبوبرز أو كرة السلة.

إحضار الطعام

طعام رأس العام يمكن تجهيزه بشكل بسيط بدلا من شراء الحلوى المليئة بالسكريات، قومي بإعداد مجموعة متنوعة من المقبلات اللذيذة التي ستحبها العائلة، تأكد من تضمين بعض الأشياء المفضلة للأطفال مثل رقائق البطاطس ، وتغميس السبانخ ولقيمات البيتزا ، والخضروات الطازجة والمزرعة يمكنك تحضير القليل من الأشياء التي يحبها الكبار، مجرد وجود أطفال في حفلتك لا يعني أنك بحاجة لتناول الطعام مثل الأطفال، يمكن تحضير حلوى الفراولة أو البسكويت أو الكعكة المغطاة بالشوكولاتة التي تجعل الأطفال في غاية السعادة.

صناعة بوكس الأهداف

مع نهاية كل عام يبدأ الكثير من الناس تحديد أهداف جديدة للعام المقبل، بالنسبة للأمهات يمكنك صناعة بوكس على شكل بابا نويل أو شجرة كريسماس يحدد فيها الأطفال أهدافهم للعام الجديد وبعد تحديد أهدافهم يمكن الاحتفاظ بها في خزنتهم ومع نهاية العام المقبل يمكنهم فتحها لمعرفة الأهداف التي تم تحقيقها على مدار عامهم الذي مضى.

يمكنك صناعة الألعاب مثل العاب التفكير والقوى في المنزل أيضاً ضمن احتفالات العام الجديد وصناعة العقبات التي يمكنهم تخطيها إذا كان لديك حديقة في المنزل، وبعد العقبات يمكنهم الحصول على كنوز وهدايا صغيرة.