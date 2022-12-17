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4 حلول لمشاكل الشعر المجعد الجاف.. بينها الترميم والبوتكس

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الشعر المجعد

معالجة الشعر والوصول لخصلات ناعمة كالحرير أمر يهم العديد من الفتيات، ويعد الشعر الجاف والمجعد «كابوسًا» للعديد من الفتيات اللاتي لا يجدن حلًا مناسب للوصول للشعر الأملس، وعلاج الخصلات من التقصف وجفاف الملمس، إذ تلجأ العديد منهن للمعالجة باستخدام الفرد، دون معرفة العلاج الأنسب للمشكلة التي تضر بشعرها. 

حل سحري للشعر المجعد الجاف

ومن جهتها، حذرت سمر العسال أخصائية البشرة والعناية بالشعر، من استخدام مواد الفرد المباشرة على الشعر، وعلى رأسها البروتين والكرياتين المخلوطين بمادة الفورمالين، إذ إنها تضر الشعر وتؤدي لتساقطه.

وقدمت الاستشاري لـ «هُن» 4 حلول لعلاج الشعر وفقًا للمشكلة، جاءت على النحو التالي: 

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الكافيار

تقنية للشعر الكثيف الذي يعاني من الجفاف والتجعد، فهو الوسيلة الأنسب لفرد الشعر في هذه الحالة.

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البوتكس

يعد البوتكس حلًا مناسبًا للشعر المتساقط، لأنه يمنع التساقط نهائيًا طول فترة الفرد لمدة 9 أشهر، ويساعد في الفرد بنسبة 90% للشعر المموج. 

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الفيلر

يعد الفيلر وسيلة تغطية مناسبة لشعرك إذ كنتي اعتدتي على تغير لونه، فهو معالج عال جدًا، ويقضي على الهيشان والتقصف ويساعد في تنعيم طبيعي للشعر. 

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الترميم

خطوة علاجية مهمة جدًا لشعرك حال تضرره من الصبغات وكريمات البروتين والفرد المستمر، إذ يبقى الفيلر أنسب شيء للشعر في هذا الوقت. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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