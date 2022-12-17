أطعمة ومشروبات تسبب رائحة العرق الكريهة.. بينها اللانشون والجبنة الرومي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني البعض من رائحة العرق الكريهة رغم المحاولات للتخلص منها، ولا يدرون أن بعض الأطعمة والمشروبات لها دور في تلك الروائح بسبب تناولها طوال الوقت، ما يعرضهم للإحراج والضيق.

ساندرا مكاري، خبيرة التغذية، تحدثت عن الأكلات والأطعمة والمشروبات التي تتسبب في الروائح الكريهة، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس»، إذ قالت: «يعتبر البنجر من الأطعمة التي تتسبب الروائح الكريهة والتي تحدث تغيرًا في لون البول عند الأطفال، لوجود صبغة داخله، أما البروكلي والكرنب والقرنبيط، فيسببون غازات كثيرة جدًا، لذا يجب وضع الكمون أثناء الطهي الذي يقلل من الغازات».

أطعمة ومشروبات تسبب روائح كريهة

كما حددت خبيرة التغذية أيضا خلال اللقاء، كيفية التخلص من الروائح الكريهة في الطعام، مضيفة: «الكثير من السيدات يحرصن على وضع الكمون أثناء إعداد المحشي داخل الخلطة لتقليل الغازات كما تقلل من الرائحة الكريهة، وهناك مادة لا يستطع الجسم تكسيرها ما يجعلها تخرج على هيئة روائح كريهة مثل الحلبة والبهارات القوية كذلك المغات، كما يمكن أن تتسبب بعض البروتينات في بعض الروائح الكريهة من بينها الجبن واللانشون والجبنة الرومي والأنواع المخمرة والمعتقة بخلاف البسطرمة أيضا، والتونة والسردين مهما قام الشخص بأخذ حمام للتخلص من الروائح، بجانب الثوم والبصل المطبوخين كون رائحتهم نفاذه والفلفل الأخضر».

كيفية التخلص من الروائح الكريهة

كما نوهت خبيرة التغذية عن أطعمة أخرى تتسبب في الروائح الكريهة، مضيفة: «البيض المسلوق يحدث رائحة في الجهاز الهضمي كله وينصح بتناوله أومليت، وللتخلص من الروائح يجب شرب كوب ماء وعليه ليمون مبشور كونه يحتوي على الزيوت العطرية».