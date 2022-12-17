من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل تشيكن كاتشاتوري في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يهوى العديد من الأشخاص الأكلات الإيطالية، ذات المذاق المميز، والتي تعتمد على الخضروات مع الصوص المختلف لخروجها بأفضل لون وقوام ومذاق مختلف.

وفي هذا الصدد، قدمت الشيف منى الشربيني، لـ «هُن» طريقة عمل تشيكن كاتشاتوري، وهي وجبة رئيسية يمكن تحضيرها على طاولة طعامك وتقديمها مع الأرز أو المكرونة.

مقادير عمل تشيكن كاتشاتوري

كيلو وراك فراخ.

بصلة متوسطة مفرومة.

فلفل أخضر شرائح.

فلفل أحمر شرائح.

مشروم شرائح.

3 فصوص ثوم شرائح.

2 طماطم مبشورة

كوب شوربة

كوب دقيق

نص ملعقة زعتر مجفف

ملعقة سكر

فلفل حار

2 عود ريحان

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل تشيكن كاتشاتوري

في وعاء عميق، تبلي الدجاج بالدقيق والملح والفلفل الأسود ونقلب جيدًا.

في طاسة على النار ضيفي الزيت، ثم ضعي الدجاج حتى تأخذ لون من الجانبين.

ارفعي الدجاج من الطاسة، وضعي البصل وقلبيه ثم الثوم، وضيفي الفلفل الأخضر والأحمر والمشروم ونقلب جيدًا مع الملح والفلفل.

ضيفي الطماطم المبشورة والزعتر والسكر وعودين الريحان والفلفل الحار وقلبي جيدًا، ثم ضعي كوب الشوربة والفراخ.

اتركي الخليط تماما سويًا حتى تمام النضج، ويقدم مع الأرز الأبيض.