الامارات | حي دبي للتصميم في «أجمل شتاء»: يوغا وموسيقى وطبول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلق حي دبي للتصميم، الوجهة العالمية للفنون والتصميم والإبداع، أجندة فعالياته المرتقبة لموسم الشتاء. وتستمرّ فعاليات هذا الموسم في حي دبي للتصميم لغاية 29 يناير المقبل، بالتزامن مع النسخة الثالثة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وفي إطار الفعاليات سيجري إطلاق عمل تفاعلي ضخم، تتراقص فيه أزهى الألوان على إيقاع الموسيقى، وذلك بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في إطار فعاليات «أضواء دبي» و«مهرجان دبي للتسوّق».

وسيحظى الزوار من خلال فعاليات موسم الشتاء لهذا العام بفرصة الاستمتاع بورش عمل مخصّصة للإبداع والابتكار، وأنشطة تهدف إلى التوعية بأهمية الصحة الجسدية والنفسية، وضرورة الحفاظ عليها، ومجموعة متنوّعة من العروض الموسيقية الحية، حيث يجتمع الفنانون المحليون وأشهر الاستوديوهات وأبرز الأسماء في عالم التصميم.

ويمكن للراغبين في تعزيز قدرتهم على التركيز الذهني وتحسين لياقتهم الجسدية الاستمتاع بجلسات اليوغا التي سيجري تنظيمها بالقرب من العمل الفني المبتكر في وسط حي دبي للتصميم، مع اثنين من أبرز خبراء اليوغا.

كما يمكن للزائرين الاستمتاع بجلسة العلاج الصوتي التي يجري تنظيمها للمرة الأولى، وسيقوم مهندس الصوت الأوروبي ماركو زيغون بدمج أصوات وآلات مختلفة خلال الجلسة التي تستمرّ لمدة ساعة. وتوفر الفعاليات جلسات تدريبية مكثّفة تستمرّ لمدة 50 دقيقة، لتحريك كل عضلات الجسم على إيقاع موسيقى حماسية صاخبة، لتدريب مفعم بالطاقة والنتائج الإيجابية الملحوظة، إضافة إلى ورشات في تصميم الزهور، ويحظى الزائرون من خلال ورشة العمل هذه بفرصة تحضير عطر خاصّ بهم، خلال موسم الأعياد.

وتضمّ أبرز فعاليات موسم الشتاء لهذا العام افتتاح علامة الأزياء التي انطلقت من برشلونة «SVD» متجرها الجديد، وتستعدّ هذه العلامة التجارية، لافتتاح متجرها الرئيس في حي دبي للتصميم في يناير 2023.

تنطلق فعاليات موسم الشتاء لهذا العام في حي دبي للتصميم بعرض موسيقي كلاسيكي في الهواء الطلق مع لمسة عصرية غير تقليدية، وذلك بالقرب من العمل الفني الضخم الذي يزيّن وسط الحيّ هذا العام. وستقدم الجوقة الموسيقية الموجودة مجموعة مميزة من ريميكس الأغاني في 19 ديسمبر، من خلال تعاونها مع مؤدي البيتبوكس وخبير مزج المحتوى الموسيقي والمنتج الموسيقي الاستثنائي «بيتبوكس راي». وسيقدّم هذا العرض المفعم بالحماسة والتشويق مزيجاً قلّ نظيره من المحتوى الموسيقي المتوقّع وغير المتوقّع، كما يتعاون الحي و«دبي درامز» هذا العام لتنظيم الجلسة الأولى لقرع الطبول في الحي، حيث تُعدّ هذه الجلسة تجربة مميزة لكسر الحواجز بين أفراد المجتمع الذين لا يعرف أحدهم الآخر، من خلال جلسات منظّمة على إيقاع الطبول، تقدّم «ذا فريدج»، إحدى أبرز المنصّات الموسيقية الشهيرة في عالم موسيقى «الأندرغراوند» في دبي، جلسات موسيقية أسبوعية كلّ يوم خميس في فترة بعد الظهر، كما تقدم فرقة «إيف»، وهي فرقة غنائية تضمّ ثلاث مغنيات أروع الألحان على موسيقى البوب والسول والـ«آر آند بي»، والتي ستتردّد أصداؤها في مختلف أرجاء حي دبي للتصميم.

عمل تفاعلي ضخم تتراقص فيه أزهى الألوان على إيقاع الموسيقى.