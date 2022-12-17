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الامارات | «كوستا توسكانا».. «مدينة ذكية» متنقلة ترسو في دبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رست السفينة السياحية الإيطالية الفاخرة، ولأول مرة، في «دبي هاربر»، الواجهة البحرية الاستثنائية التي صممت لتمزج بين نمط الحياة العصرية الراقية وأجواء البحر الخلابة، والتي تتميز بإطلالة رائعة ومرافق عصرية وموقع حيوي في قلب دبي، وعلى مسافة قريبة من عدد من أبرز معالم المدينة، وبمناسبة رسوها الأول، أقيمت فعالية احتفالية على متن السفينة بحضور المدعوين المحليين والإيطاليين. وعلى مدار الموسم، من المتوقع أن يصل أكثر من 300 ألف مسافر إلى محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية، ما يؤكد عودة نشاط الرحلات البحرية إلى طبيعتها بعد الجائحة. وتعتبر السفينة «مدينة ذكية» متنقلة، يمكن تشغيلها بالغاز الطبيعي المسال، ومجهزة بأحدث الابتكارات التكنولوجية المصممة لتقليل الأثر البيئي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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