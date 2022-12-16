من هي زوجة مروان خوري؟.. أجبرته على توديع العزوبية بعد 54 سنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم سنوات العزوبية الطويلة، التي امتدت إلى 54 عامًا، حتى التصق به لقب أشهر عازب في الوسط الفني، إلا أن مقربون أكدوا لوسائل إعلام لبنانية، زواج الفنان اللبناني مروان خوري، في قبرص، بعيدا عن الأنظار.

من هي زوجة مروان خوري؟

تزوج مروان خوري، من خطيبته السابقة ندى رمال، التي أعلن خبر ارتباطهما العام الماضي، قبل أن ينفصلا ويعودوا لبعضهما البعض مرة أخرى، منذ فترة قصيرة.

عودة مروان خوري لخطيبته

كان مروان خوري، أعلن انفصاله عن خطيبته اللبنانية، في مايو الماضي، بعد أن انتشار أخبار عن خلافات بينهما، حتى خرج ليؤكد تلك الأخبار، موضحًا أن «كل شيء في الحياة قسمة ونصيب».

وشهدت الفترة الأخيرة عودة المطرب اللبناني إلى خطيبته، وظهر الثنائي سويا في حفل زفاف الإعلامي جاد غصن، في شهر سبتمبر الماضي.

سر تأخر زواج مروان خوري

في 2021، أعلن مروان خوري، اتخاذ خطوة الزواج، خلال حوار له لبرنامج «ET بالعربي»، مؤكدًا حينها، أنه لن يقيم زفاف ضخم، وأن الحفل سوف يقتصر على المقربين فقط: «أنا حياتي الشخصية مفتوحة، لكن علاقاتي وقت يكون بدي أظهرها بظهرها بالوقت المناسب، بس إجمالا بفضل يضل هالمطرح إلي، لأنه مؤمن إن الفنان هو فنه الذي يقدمه للناس».

وكشف مروان خوري، سر تأخر زواجه حتى الآن، رغم شهرته بالرومانسية، قائلا: «الزواج عندي مرتبط بالمشاعر والشغف»، مؤكدًا إن أهم شيء في المرأة بالنسبة له، أن تكون محبة للموسيقى، مشيرًا إلى أنه يحب المرأة الشرقية.