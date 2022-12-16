أجهزة في بيتك تستهلك الكهرباء بدون رحمة.. اعرفيها ووفري فلوس الفاتورة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعاني بعض الناس من ارتفاع فاتورة الكهرباء الشهرية، دون الانتباه إلى أن بعض الأجهزة داخل المنزل، تساهم في استهلاك الطاقة بشكل كبير، رغم أنها في كثير من الأحيان متصلة بمصادر الكهرباء لكن دون عمل فعلي، بالإضافة إلى عدم مراجعة التنبيهات الخاصة بأساليب ترشيد الطاقة، ما ينعكس على التكلفة النهائية في نهاية الشهر.

أجهزة ترفع استهلاك الكهرباء

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على توعية المواطنين بشكل عام، بطرق الاستهلاك الأمثل للأجهزة المنزلية التي ترفع قيمة الفاتورة، إذ رصد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 4 أجهزة كهربائية تزيد من استهلاك الكهرباء.

روتر الإنترنت

يستهلك راوتر الإنترنت، الكهرباء بشكل كبير، بسبب وجود أكثر من 4 لمبات إشارة، تعمل بشكل مستمر طيلة وقت تشغيله.

شاحن الموبايل

يستهلك شاحن الموبايل، جزء كبير من الكهرباء، حتى إن لم يتم توصيله بالهاتف المحمول، لذا من الضروري الحرص على فصل «الفيشة».

جهاز الريسيفر

يعد جهاز استقبال القنوات الفضائية «الريسيفر»، من الأجهزة التي تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء على مدار الشهر.

«فيش» الأجهزة الكهربائية المغلقة

على الرغم من إغلاق الأجهزة الكهربائية، عبر الريموت كنترول، إلا أنها تستهلك الكهرباء، كونها تظل في وضع الاستعداد.

عادات تزيد استهلاك الكهرباء

كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، رصد عدة عادات تزيد استهلاك الكهرباء في المنزل، على النحو التالي:

- فتح الفرن الكهربائي أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام، يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.

- عدم نزع الفيشة بعد الانتهاء من استخدام الفرن.

- ضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة، ما يتسبب في تقليل العمر الافتراضي، ويزيد استهلاك المياه والكهرباء.

- تشغيل السخان الكهربائي طوال اليوم.

- عدم إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر، ما يزيد من استهلاك الكهرباء.

- فتح الثلاجة بشكل مستمر.