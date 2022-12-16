طريقة عمل البيتزا الشرقي.. زي المحلات وبأقل تكلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث كثير من السيدات عن طريقة عمل البيتزا الشرقي، إذ تعد من الأكلات الشهيرة التي يفضلها الشباب والأطفال، كما أنها من الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية المختلفة، وعلى الرغم من ارتفاع أسعارها بالمحلات، يمكن تحضيرها في المنزل بأقل الإمكانيات.

طريقة عمل البيتزا الشرقي

نستعرض طريقة عمل البيتزا الشرقي، بخطوات الشيف علاء الشربيني.

المقادير:

نصف كيلو دقيق.

كوب ونصف ماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

الحشو:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف كوب من جبن موزاريلا.

نصف كوب من جبن الشيدر.

كوب من الزيتون الأسود والأخضر.

كوب من البصل المفروم.

كوب صلصة طماطم.

ملعقة من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة عمل البيتزا الشرقي بالخطوات

- في وعاء عميق، اخلطي الدقيق مع الماء جيدًا، حتى تصبح عجينة لينة، لكن متماسكة.

- اتركي العجين يرتاح لمدة 30 دقيقة، مع دهانه بالزيت.

- حمري البصل مع القليل من الزيت، حتى يصبح لونه أصفر.

- ضيفي اللحم المفروم للبصل مع التقليب الجيد، وضعي الملح والبهارات.

- ضيفي الصلصة والبقدونس مع التقليب الجيد.

- في الخطوة التالية، افردي العجين مع قليل من الزيت حتى تكون الطبقة رقيقة.

- فيما بعد، ضعي اللحم العصاج في المنتصف بالعجين بعد فرده.

- ضعي الفلفل والزيتون والجبن الشيدر والموتزاريلا مع اللحم، ثم اغلقي العجين.

- في الخطوة الأخيرة، ضعي العجين في مقلاة على نار متوسطة واتركيها حتى تبدأ في التسوية.

يمكن وضع البيتزا في صينية وإدخالها الفرن حتى تنضج.