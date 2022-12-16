طريقة عمل البطاطا في الفرن.. جربتيها باللبن وجوز الهند؟

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الأمهات وربات المنازل، مع برودة الطقس عن طريقة عمل البطاطا في الفرن، إذ إنها من الطرق السريعة لتحضير حلوى شتوية شهيرة ومغذية، كما أنها غير مكلفة على الإطلاق، فلا تستهلك الكثير من المكونات لتحضيرها وتقديمها.

طريقة عمل البطاطا في الفرن

- اغسلي البطاطا الحلوة جيدًا، وانقعيها في المياه، لإزالة الأتربة من عليها، لمدة نصف ساعة.

- سخني الفرن على درجة حرارة مناسبة.

- لفي البطاطا بورق القصدير، قم أدخليها الفرن.

- تقلب البطاطا على الوجهين حتى التأكد من النضج.

طريقة عمل البطاطا في الفرن بـ«اللبن»

إليكِ طريقة عمل البطاطا في الفرن باللبن، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

المقادير:

بطاطا حلوة.

نصف كوب سكر.

كيلو من اللبن.

كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة سمن.

5 ملاعق كبيرة نشا.

طريقة عمل البطاطا في الفرن باللبن

- اغسلي البطاطا جيدًا، وقشريها وقطعيها مكعبات.

- في وعاء عميق، ضعي البطاطا مع السكر والماء، واتركيها على النار الهادئة، لمدة نصف ساعة، حتى تمام النضج.

- اهرسي البطاطا مع السمن، حتى يصبح قوامها ناعم.

- ضيفي جوز الهند والسمن إلى الخليط وقلبي جيدًا.

- اغلي اللبن مع السكر والفانيليا على النار وقلبي جيدًا.

- ضيفي النشا وقلبي سريعا، حتى تحصلي على قوام كثيف.

- ضعي خليط اللبن والنشا على خليط البطاطا وقلبي.

- احضري صينية مدهونة بالسمن، وصبي بها الخليط، وادهني الوجه بالقليل من السمن.

- ادخلي الصينية في الفرن المتوسط الحرارة على درجة 180 لمدة ربع ساعة.

- ضعي الصينية تحت الشواية قليلا، حتى نحصل على اللون الذهبي.

- اتركيها تبرد ثم قطعيها وقدميها وعليها جوز الهند.

- يمكن تقديمها مع بولة آيس كريم فانيليا.