الامارات | أطلق النار على النادل لعدم وجود ذرة في وجبته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يناسب رجل جائع وغاضب أن يخلو مطعم الدجاج المقلي كنتاكي من الذرة، فأطلق النار على أحد الموظفين وهرب.

وقالت شرطة ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية، إن أحد العاملين في "كنتاكي فرايد تشيكن"، أصيب بطلق ناري في بطنه بعد أن أخبر أحد الزبائن أن الذرة نفدت من المطعم.

وكشف تحقيق عن وجود رجل في السيارة من المطعم، عندما تم إبلاغه بنفاد الذرة ، وفقًا لتقرير الشرطة. ونقل موقع "كينساس سيتي ستار" عن التقرير أنه بدأ في توجيه تهديدات للموظفين من صندوق الرسائل الصوتية ، ثم توقف عند نافذة الخدمة وفي يده مسدس.

وجاء في التقرير أيضا أن موظفًا يبلغ من العمر 25 عامًا خرج لمواجهة الزبون الغاضب ليعود بعد دقائق إلى الداخل مستغيثا لإصابته برصاصة. وقالت الشرطة إنه أصيب بطلق ناري في بطنه ، وهو في حالة حرجة ولكنها مستقرة.

وهرب الزبون من المطعم بعد إطلاق النار ولم يتم القبض عليه حتى ظهر الثلاثاء ،وفقًا لتقرير الشرطة.

وقالت الشرطة إن المشتبه به يواجه اتهامات بالاعتداء من الدرجة الأولى والاعتداء من الدرجة الرابعة والاستخدام غير القانوني لسلاح.