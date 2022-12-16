ألوان ملابس أساسية في دولابك خلال الشتاء.. لا تتنازلي عن الأسود أبدا

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يتخلل الشتاء مجموعة من الأعياد والاحتفالات على مستوى العالم، تتقدمها احتفالات الكريسماس، تلك المناسبات ألقت بظلالها على مصممي الأزياء ودورها العالمية على اختيار ألوان الملابس في الفصل البارد، فهناك مجموعة ألوان رئيسية يجب أن يحتويها دولابك، إذ أنها تناسب كل الأذواق والمناسبات، خاصة أنها تتنوع بين الألوان الهادئة الرومانسية، وتلك التي تنبض بالحياة، والمزيج المتميز من الألوان المبهجة التي تخطف الأنظار، ولا يشترط أن تكون قطع باهظة الثمن، المهم طريقة التنسيق الصحيحة.

ألوان ملابس رئيسية في الشتاء

يتصدر الأسود الداكن، قائمة الألوان المهمة، التي اعتمدت عليها دار «versace»، بشكل أساسي في عروض شتاء وخريف 2023، خاصة أنه أحد أكثر الدرجات شيوعا، ويمكن تنسيقه مع جميع الألوان بدرجاته المختلفة، سواء الباهتة أو الأسود اللامع، وفقا لمجلة الموضة الفرنسية «Elle».

اللون الوردي

استعدادا لموسم شتاء 2023، أضافت دار «Lanvin» ومعظم دور الأزياء، اللون الوردي إلى قطعها العصرية، ليحتل «البينك» صدارة كثير من الأزياء، مع لمسة التارتان، ليشهد حضورا كبيرا في الوسط الفني وبين عارضات الأزياء، كما تتميز الفساتين التي تحمل اللون «البينك الفاقع» من الساتان الحريري جاذبية، وتناسب أكثر سهرات المساء، مع الاستعانة بمعطف وردي.

اللون الأخضر

يتمتع اللون الأخضر، بإطلالته المميزة، التي يجب الاعتماد عليه في شتاء 2023، فقد اعتمدت عليه دار «Chanel»، خاصة الأخضر الزيتوني، فالأخضر عموما من أساسيات ألوان موضة الخريف والشتاء، لكن هذا الموسم ظهر بطرق عصرية ومختلفة ودرجات متنوعة.

الألوان الترابية

تدخل الألوان الترابية، ضمن كتالوج الخريف الرسمي، خاصة أنها من الدرجات التي لا تبطل موضتها على الإطلاق، ولا يمكن الاستغناء عنها في خزانة الشتاء تحديدا.

اللون الرمادي

سيطر اللون الرمادي، على أغلب تصاميم دور الأزياء، منها دار «Fendi»، سواء البليزر الرسمي، أو فساتين الصوف، أو التنانير، والكاردينجنز، لذا يجب تواجده في خزانة ملابسك.

اللون الأحمر

اعتمدت دار «Victoria Beckham» اللون الأحمر الكرزي، بمختلف درجاته في عروض شتاء 2023، لأنه يعبر عن الجرأة والشجاعة، ويعطي انطباعا بالحيوية.

اللون البرتقالي

يعتبر اللون البرتقالي من الألوان الصيفية، لكنه مفعم بالحيوية والطاقة، ويمكن اعتماده لشتاء 2023، إذ غلب على منصات العروض لهذا الموسم.

اللون الأصفر

يأتي اللون الأصفر المشع، ليعكس التفاؤل والأمل بأيام مقبلة أفضل، ويبرز هنا الأصفر بمختلف تدرجاته، وعبر خبراء الموضة، عن سبب اختيارهم لهذا اللون، بأنه يعطي الأمل لتجاوز كل ما مر به العالم من أزمات كورونا وتغيير مناخ.

اللون الأزرق

يعتبر الأزرق، من الألوان الملكية بمختلف تدرجاته، فهو مميز بكل ما فيه من أناقة ورقي، يضيفه لكل امرأة.