الامارات | انفجار «أكواريوم» عملاق في برلين..مليون لتر ماء و1500 سمكة (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفجر حوض مائي ضخم «أكواريوم»، يحتوي على مليون لتر من الماء في بهو فندق راديسون بلو في برلين، مما أدى إلى إغراق الفندق والشوارع المجاورة.

ويبلغ ارتفاع «أكوا دوم»، الذي يضم 1500 سمكة استوائية، 14 مترا، ووصف بأنه أكبر حوض أسماك أسطواني قائم بذاته في العالم. وأصيب شخصان بسبب الزجاج المتناثر.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» عن الشرطة إن أضرارا «لا تصدق» وقعت جراء انفجار الحوض الضخم. وأظهر مقطع فيديو صهريجًا فارغًا والمياه تتدفق إلى الردهة والحطام متناثر في كل مكان.

وتسبب الانفجار في وجود كومة ضخمة من الحطام خارج فندق أمام ما كان يمثل الأبواب الأمامية، والتي تتدلى الآن في الشارع، بفعل قوة الانفجار.

وزارت عمدة برلين، فرانزيسكا جيفي، الفندق لرؤية الأضرار ووصفت انفجار الصهريج الزجاجي الضخم بأنه مثل تسونامي.

وأعربت عن ارتياحها أن الحادث وقع في وقت مبكر من الصباح، قائلة إنه بعد ساعة أو نحو ذلك، ستكون ردهة الفندق والشارع بالخارج مزدحمين بالنزلاء والمارة، وكثير منهم أطفال.

وقالت فرقة الإطفاء في برلين إن أكثر من 100 من رجال الإطفاء كانوا حاضرين ولم يتضح سبب الانفجار.

وقال مصدر في الشرطة لوسائل إعلام محلية إنه لا يوجد دليل على أن الانفجار كان نتيجة لهجوم مستهدف.

وقالت هيئة النقل العام في برلين إن شارع كارل ليبكنخت خارج الفندق أغلق بسبب «كمية المياه الهائلة على الطريق». كما تم إيقاف خدمة الترام في المنطقة.

واحتوى الحوض الضخم على أكثر من 100 نوع مختلف من الأسماك وتم افتتاح الأكوادوم في 2003 ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر حوض أسماك أسطواني في العالم.