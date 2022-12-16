طريقة عمل صدور الدجاج بالزبدة بأكثر من وصفة.. خطوات سهلة ومكونات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البانيه ليس الاكلة الوحيدة التي يمكنك عملها بصدور الدجاج، إذ توجد وصفات رائعة يمكنك عملها بالدجاج المشوي أو المشوح على النار بالزبدة والثوم والليمون، وفيما يلي طريقة عمل الدجاج بالزبدة بأكثر من وصفة على طريقة الشيف سالي فؤاد.

طريقة عمل الدجاج بالزبدة واللمون

6 صدور دجاج

½ كوب دقيق

½ ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة بهار الليمون

⅓ كوب زبدة

2 ليمونة مقطعة شرائح

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

3 ملعقة كبيرة أوراق ريحان طازجة

طريقة التحضير

يوضع كل نصف من صدور الدجاج بين أوراق نايلون وندقه برفق حتى يصبح شكله مستطيلاً.

يخلط في وعاء كلاً من الدقيق والملح ونغمس فيه صدور الدجاج جيداً ثم نرش بهار الليمون فوقها.

نسخن الزبدة في مقلاة ونقلي صدور الدجاج المتبلة على نار متوسطة إلى عالية لمدة 3 دقائق لكل جانب ثم نصفي صدور الدجاج ونضعها في طبق جانباً.

نضع شرائح الليمون في المقلاة ونحركها لمدة 2 إلى 3 دقيقة مع التقليب ثم نعيد الدجاج إلى المقلاة ونسكب عصير الليمون فوقه ونتركه على النار لمدة 3 دقائق.

نوزع الدجاج بالليمون على أطباق التقديم مع شرائح الليمون والريحان ويمكن تقديمه مع الأرز.

طريقة عمل صدور الدجاج بالزبدة والثوم

4 قطع صدور دجاج

معلقة كبيرة ثوم مهروس

2 معلقة كبيرة زبدة صفراء

نصف كوب عصير ليمون

ملح

فلفل أسود

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة التحضير

تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل، وتترك لمدة 30 دقيقة.

توضع الزبدة في مقلاة على النار حتى تسخن، وتوضع فيها صدور الدجاج.

تخفف النار، وتقلب صدور الدجاج على الجانبين حتى يتغير لونها.

ترفع صدور الدجاج جانباً، ويوضع الثوم في نفس المقلاة، ويقلب حتى يصفر.

يوضع عصير الليمون والبقدونس، ويقلب مع الثوم.

توضع صدور الدجاج مرة أخرى، وتترك على نار هادئة حتى تنضج.

توضع في الطبق، ويصب عليها الصوص.