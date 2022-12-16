الكركم والفلفل الأسود.. مشروب ساحر يخلصك من السموم والوزن الزائد

القاهرة - سمر حسين - صحة

أصبحت مشروبات التخلص من السموم، أو كما تعرف بـ«الديتوكس»، أساسية في كل نظام غذائي صحي، حيث أنها هامة للجسم لطرد الماء الزائد، وكذلك للتخلص من الوزن بشكل أسرع، واحد من أفضل المشروبات بحسب ما نشرت «العربية»، هو مشروب الفلفل الأسود والكركم، ورغم غرابة المكونات إلا أن لها العديد من الفوائد على الصحة والتي تجعل منه مشروبا سحريا حقيقيا، وأوضح الدكتور مجدي نزيه، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، فوائد الكركم.

فوائد مشروب الكركم والفلفل الأسود

يحتوي الكركم على أحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين والألياف وغيرها التي تساعد على الهضم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

الكركم مضاد للالتهابات والأكسدة وله خصائص مسكنة، كما أنه مضاد للميكروبات، ومولد للحرارة التي تعمل على طرد السموم.

الكركم يزيد من عملية فقدان الوزن.

الكركم يعمل على إذابة حصاوي المرارة.

الكركم يعمل على محاربة السرطان لأنه مضاد للالتهابات.

يحتوي الفلفل الأسود على مادة البيبيرين، وهو مركب يحسن الهضم والأيض.

خصائص الفلفل يمكن أن تقلل من تراكم الدهون في الجسم.

الفلفل الأسود، يساعد في امتصاص العناصر الغذائية في الجسم، مما يعزز الصحة العامة.

هذا المشروب يساعد في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، علاوة على تقوية جهاز المناعة.

طريقة عمل شاي الكركم والفلفل الأسود

يغلى كوب من الماء في قدر.

عندما يغلي الماء، يُضاف إليه ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

تغلق النار مع إغلاق غطاء القدر.

يترك المشروب منقوعًا لمدة ثلاث إلى أربع دقائق.

بعد التصفية يمكن إضافة القليل من العسل.