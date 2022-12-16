الامارات | دراسة حديثة تربط بين الأشجار وطول العمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في الثلاثين عامًا الماضية، قامت منظمة "أصدقاء الأشجار" غير الربحية بزرع الأشجار في شوارع بورتلاند بولاية أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية.

والآن، تُظهر دراسة حديثة أن كل شجرة مزروعة كانت مرتبطة بانخفاض كبير في الوفيات غير العرضية والوفيات القلبية الوعائية (20٪ و 6٪ ،على التوالي، للأشجار المزروعة في 15-30 عامًا السابقة).



وقدر باحثون أيضًا أن الفوائد الاقتصادية السنوية لزراعة الأشجار تفوق بكثير تكلفة صيانتها، وذلك وفقا لدراسة نُشرت مؤخرا في مجلة البيئة الدولية، وشارك في قيادتها معهد برشلونة للصحة العالمية (ISGlobal)، وهي مؤسسة تدعمها مؤسسة "لا كايكسا"، إلى جانب خدمة الغابات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.

وتتراكم الأدلة التي تشير إلى وجود علاقة بين التعرض للطبيعة وانخفاض معدل الوفيات. حيث يشير بايام دادفاند ، باحث ISGlobal وكبير مؤلفي الدراسة: " أن معظم الدراسات تستخدم التصوير بالأقمار الصناعية لتقدير مؤشر الغطاء النباتي، الذي لا يميز الأنواع المختلفة من الغطاء النباتي ولا يمكن ترجمته مباشرة إلى تدخلات ملموسة".

واستفاد المؤلفون من تجربة طبيعية حدثت في مدينة بورتلاند بين عامي 1990 و 2019وذلك حين زرع أصدقاء الأشجار 49246 شجرة شوارع (واحتفظوا بسجلات لأماكن زرع الأشجار ومتى)، وهي معلومات استفاد منها بقوة فريق البحث فنظر في عدد الأشجار المزروعة في منطقة معينة (على وجه التحديد ، مسار التعداد ، حيث يعيش حوالي 4000 شخص) في السنوات الخمس أو العشر أو الخمس عشرة السابقة، ومن ثم ربط الفريق هذه المعلومات بالوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي أو لأسباب غير عرضية في نفس المنطقة ، باستخدام بيانات من هيئة الصحة في ولاية أوريغون.

وأظهرت النتائج أنه في الأحياء التي تم فيها زراعة المزيد من الأشجار، كانت معدلات الوفيات أقل بكثير وكان هذا الارتباط السلبي مهمًا بالنسبة للوفيات القلبية الوعائية والوفيات غير العرضية (أي جميع الأسباب باستثناء الحوادث)، خاصة بالنسبة للذكور والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

علاوة على ذلك ، أصبح الارتباط أقوى مع تقدم عمر الأشجار ونموها، وتشير الدراسة أنه كان الانخفاض في معدل الوفيات المرتبط بالأشجار المزروعة قبل 11-15 سنة (30٪) ضعف ما لوحظ مع الأشجار المزروعة في 1-5 سنوات السابقة (15٪). وهذا يعني أن الأشجار القديمة ترتبط بانخفاض أكبر في معدل الوفيات ، وأن الحفاظ على الأشجار الناضجة الموجودة قد يكون مهمًا بشكل خاص للصحة العامة.

ولا تقدم هذه الدراسة نظرة ثاقبة مباشرة حول كيفية تحسين الأشجار للصحة. ومع ذلك ، فإن النتيجة التي تفيد بأن الأشجار الكبيرة لها تأثير صحي أكبر من تلك الصغيرة هي معرفة، لأن الأشجار الكبيرة أفضل في امتصاص تلوث الهواء، ودرجات الحرارة المعتدلة ، وتقليل الضوضاء (ثلاثة عوامل مرتبطة بزيادة معدل الوفيات).

يقول جيفري إتش دونوفان ، من دائرة الغابات بوزارة الزراعة الأمريكية والمؤلف الأول للدراسة: "لقد لاحظنا التأثير في كل من الأحياء الخضراء والأحياء الأقل خضرة ، مما يشير إلى أن زراعة الأشجار في الشوارع تفيد كليهما". وأخذ التحليل في الاعتبار العوامل الأخرى التي قد تؤثر على معدل الوفيات ، مثل الدخل والتعليم والتكوين العرقي للأحياء.

أخيرًا ، وفقًا لتقديرات المؤلفين ، تفوق فوائد زراعة الأشجار التكلفة إلى حد كبير: فالتكلفة السنوية لزراعة وصيانة شجرة حضرية واحدة في كل منطقة من مناطق التعداد السكاني البالغ عددها 140 في بورتلاند تتراوح ما بين 3000 و 13000 دولار أمريكي ، في حين أنها ستوفر حوالي 14.2 مليون دولار أمريكي سنويًا في إنقاذ الأرواح.