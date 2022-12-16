أستاذ أورام يحذر من استخدام «الكاتيل» الكهربائي.. قنبلة موقوتة تدمر الصحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر«الكاتيل» أو الغلاية الكهربائية من الأساسيات داخل المطابخ المصرية والأجنبية، كونه سهلة الاستخدام والاستعمال ويؤدي الغرض في أقل وقت ممكن، إذ يقوم الكثير باستخدامه في إعداد المشروبات الساخنة كل يوم، كما يستخدمه ربات المنازل في طهي الطعام، ولكن يتساءل البعض عن هل هو آمن على الصحة أم يتسبب في خطورة كبيرة؟.

هل هناك ضرر من تكرار غليان المياه داخل «الكاتيل»، وهل يمكن أن يؤدي لمشاكل كبيرة داخل المعدة وما هي الطريقة الصحيحة لتنظيفه؟، وهل يمكن أن يتسبب في الإصابة بأضرار للكلى والكبد، ربما تلك الأسئلة التي تدور في ذهن الكثير الذين يعتادون استخدام الغلاية الكهربائية داخل المنازل وداخل بيئة العمل، لإعداد المشروبات الساخنة من الشاي والقهوة والنسكافية.

خطورة غلي المياه في «الكاتيل»

وأجاب الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، على السؤال الذي حير الجميع، فيما يتعلق بـ«الكاتيل»، أو الغلاية الكهربائية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المصري أفندي»، حيث قال: «الكاتيل يستخدمه معظم الناس، طريقة استخدام أي أدوات سواء للطهي وإعداد الطعام هامة جدا، ولابد من أخذ النصائح الطبية اللازمة لهذا الأمر، مع كثرة استخدامه يمكن أن يؤدي إلى أخطار جسيمة، تفاعل الماء مع الألومنيوم والنيكل من الممكن أن يحدث تفاعل وذوبان للمعادن والتي لا يمكن التخلص منها داخل الجسم».

نصائح وطرق غسل «الكاتيل»

كما نصح أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، المواطنين داخل المنازل وبيئة العمل الذين يعتادون على استخدام «الكاتيل» باستمرار، قائلًا: «استخدام غلي المياه مرة واحدة، مع تنظيفه صحيا من خلال استخدام ماء دافئ ويجب وضع عليه قليل من الليمون أو الخل، يتم غسله مرة كل يوم أو يومين على الأقصى، يجب التخلص من المياه المتبقة بداخله بشكل أساسي».