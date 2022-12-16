موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2023 وطرق تخزين الطعام.. «احفظي كميات قليلة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تترقب العديد من السيدات، وخاصة ربات البيوتن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك، إذ تبدأ العديد منهن في تخزين وتحضير الأطعمة وخاصة العاملات، حتى يجهزن خلال أيام الصيام ولا يستهلكن وقتًا طويل للتحضير والإعداد.

موعد أول أيام شهر رمضان المبارك

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 في يوم 29 شعبان، إذا يصادف أول أيام رمضان الخميس الموافق 23 من شهر مارس لعام 2023.

السيدات تبدأ بالشراء والتخزين

ومع تزايد عمليات البحث عن موعد شهر رمضان القادم، تبدأ العديد من ربات المنازل، وخاصة العاملات والأمهات في شراء الأطعمة وتجهيزها للتخزين وحفظها في الفريزر، حتى تصبح جاهزة للطهي بأيام رمضان.

نصائح لتخزين الأطعمة قبل شهر رمضان

ويقدم «هن»، نصائح تخزين الأطعمة، بحسب ما ذكرته الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد تكنولوجيا وبحوث الغذاء، وموقع «REAL SIMPLE» العالمي، وهي كالتالي:

- ضرورة غسل اليدين قبل لمس الأطعمة.

- شراء ما يكفي من الطعام حسب احتياجات الأسرة وعدد أفرادها

- تجنبي وضع اللحوم في الرف العلوي للثلاجة أو الفريزر، لأنها تحتوي على دم وسوائل، ويمكن أن تتساقط على الأطعمة الأخرى.

- لا تخزني المواد الغذائية بطريقة مكشوفة حتى لا تتعرض للتلوث، وحتى لا تجف سريعا وتمتص أي روائح من الثلاجة.

- انقلي الطعام إلى وعاء محكم الغلق أو أغلقيه بغلاف بلاستيكي قبل وضعه في الثلاجة.

- تحديد جدول لتناول الأطعمة على مدار الأسبوع.

- وضع الكميات المتبقية من الطعام داخل الفريزر لحين تناولها مرة أخرى.

- تخزين الأطعمة بكميات قليلة.

تحذيرات عند تخزين الطعام

وإليكٍ تحذيرات عند تخزين الطعام، وهي:

- تجنب التسارع على شراء الأطعمة في العروض المختلفة، حتى لا تحصلي على منتجات أوشكت على انتهاء صلاحيتها.

- تجنب شراء الأغذية في وقت الشعور بالجوع العاطفي، وهو وهم الشراء عند الشعور بالجوع.

- الابتعاد عن تخزين الأغذية المحفوظة والمعلبات.