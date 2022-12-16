الامارات | المصرف المركزي يصدر مسكوكات تذكارية بمناسبة اليوبيل الفضي للجامعة الأميركية في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة 1000 مسكوكة تذكارية من الفضة، احتفالاً باليوبيل الفضي للجامعة.

ويهدف إصدار المسكوكات التذكارية هذه للاحتفاء بخمسة وعشرين عاماً على تأسيس الجامعة عام 1997، تحقيقاً لرؤية مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة ورئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، حيث أصبحت الجامعة صرحا ملهما للطلبة للتفوق الأكاديمي، والازدهار الاجتماعي، والاحتفال بتنوعهم الثقافي، والتأثير بشكل إيجابي على مجتمعاتهم، تجسيداً لإرث الجامعة.

وتبلغ زنة كل مسكوكة 40 غراماً، حيث يتضمن الوجه الأمامي رسماً للجامعة الأميركية في الشارقة مع عام التأسيس في 1997، محاطاً باسم الجامعة باللغة العربية والإنجليزية. أما الوجه الخلفي للمسكوكة، فيتضمن رسماً للشعار الذي تم تصميمه بشكل خاص احتفاءً بالذكرى الخامسة والعشرين على تأسيس الجامعة، والقيمة الاسمية البالغة 25 درهماً، مع اسم "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" باللغتين العربية والإنجليزية.

وقد تم تسليم جميع المسكوكات المطروحة إلى الجامعة الأميركية في الشارقة، ولن تكون متاحة للبيع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه.

وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي: "تمثّل المسكوكات التذكارية التي تم إصدارها للجامعة الأميركية في الشارقة بمناسبة يوبيلها الفضي تجسيداً لنجاحات الجامعة المستمرة والتي يسعدنا أن نسلط الضوء عليها تقديراً لجهودهم الحثيثة، ولنذكّر الأجيال القادمة بأهمية هذه الإنجازات. كما نفخر بهذا التعاون الذي يعكس اهتمام المصرف المركزي في تخليد المناسبات المهمة في مختلف المجالات".

من جانبها، قالت الدكتورة سوزان مام، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة: "يعد اليوبيل الفضي للجامعة الأميركية في الشارقة محطة فارقة ومهمة لمجتمعنا. ونحن فخورون جدًا بالسمعة الأكاديمية المتميزة التي اكتسبتها الجامعة على مدار السنوات الماضية، ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات ونحن نواصل تحقيق رؤية مؤسسنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس الجامعة الأميركية في الشارقة. إن تعاوننا مع المصرف المركزي ينبع من رغبتنا في الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة والتأكيد على رسالتنا في الوقت نفسه في دعمنا للطلبة الموهوبين لتحقيق إمكاناتهم الكاملة. ستكون المسكوكات التذكارية متاحة للخريجين، وسيتم تخصيص العائدات من هذه المبادرة لتقديم 25 منحة دراسية للطلاب احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرون