عودة موضة الفيونكة الكبيرة من زمن الستينات.. فساتين بشكل الفراشات

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تشهد الموضة كل عام عودة قطعة جديدة من زمن مضى، وفي نهاية 2022 برز أسلوب الفراشة أو الفيونكة الكبيرة في أغلب الفساتين سواء شتوية أو صيفية للعام الجديد، وتعتبر عقدة الفراشة Bow أو الفيونكة من الأساليب التي تزيّن الأزياء بمظهر أنيق وجميل، اعتمد عليها الكثير من المصممين واعتمدوا إدخالها إلى أزيائهم بأشكال مختلفة ومتنوّعة، وفقاً لموقع «IMAXtree»، «pinterest»

موضة العقدة أو الفيونكة

عادت موضة الفيونكة أو العقدة من جديدة وهي من الأساليب التي كانت رائجة لسنوات عديدة، وبعد غياب طويل تصدرت الفيونكة، مجموعات هذا الموسم في كثير من الأزياء منها هي دار كارولينا هيريرا Carolina Herrera التي لا يمكن أن تخلو مجموعاتها من هذا التفصيل المميّز، وكذلك دار جيامباتيستا فاللي Giambattista Valli التي اضفت لمسة من النعومة إلى أزيائها، من خلال إضافته هذه العقدة أو الفيونكة الرقيقة.

كما اعتمدت دار كوتش Coach على أسلوب الريترو من خلال الفساتين القصيرة، التي تعود إلى موضة الستينات، كما عادت موضة الفيونكة إلى دار جايسون وإدوارد كروتشلي Edward Crutchley وبول أند جو Paul & Joe، وغيرهم.

أشكال الفراشة المتنوعة

اختلفت عقدة الفراشة أو الفيونكة حسب تصاميم دور الأزياء وتميزت بأشكال متنوّعة، بعض الدور، مثل دولتشي أند جابانا Dolce & Gabbana أدخلها بأسلوب رفيع جداً على القمصان البيضاء الخاصة به، في حين برزت لدى جايسون وو Jason Wu وبعض الدور الأخرى بأسلوب كبير جداً، يليق بأجواء السهرات.

أما دار كارولينا هيريرا Carolina Herrera أدخلت الفيونكة الكبيرة إلى الفساتين بحجم متوسّط على مستوى الياقة فقط، أتت أشكال العقدة متعدّدة وجميلة، تتناسب مع ذوق مختلف السيدات مهما تنوّع أسلوبهن، لذا يمكنك أن تختاري التصميم الذي يعبر عنك أكثر.

الفيونكه بالأسود والأبيض

على الرغم من تعدد ألوان الفيونكة أو العقدة الكبيرة إلا أنها تميزت بألوان الأسود والأبيض بشكل كبير، هناك تصاميم اعتمدت عليها باللون الأبيض، والعكس صحيح، وهو أسلوب عكس نوعاً من الكلاسيكية على الإطلالة خصوصاً أن هذه الموضة تذكّرنا في الكثير من الأحيان بموضة الريترو، أي أنها كانت رائجة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. حينها كانت النساء يواظبن على الظهور بهذه العقدة التي كانت تعدّ جزءاً من الأناقة، وتعبّر عن أسلوبهن الرفيع في الأزياء.