احترسي من إصابة طفلك بـ«الانسداد التنفسي».. «تركيزه هيقل»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تلاحظ بعض الأمهات أثناء نوم أطفالهن حالة من الشخير والاختناق واللهث وأحيانًا توقف في التنفس، وتكون هذه أبرز الأعراض التي تميز انقطاع النفس الانسدادي النومي لطفلك، وحسب موقع «channel mum» يكون هذا الأمر ناتجًا عن ضيق القصبة الهوائية لطفلك نتيجة استرخاء عضلات الجسم أثناء نومه، التي سوف تقلل من تدفق الهواء داخل جسمه، وتحدث عنه دكتور رفعت الجابري، طبيب الأطفال، في برنامج العيادة على قناة الحياة.

أعراض انسداد التنفس أثناء نوم طفلك

تختلف أغراض الانسداد التنفسي لطفلك أثناء نومه في الليل عن النهار، فيكون الشخير والتوقف عن التنفس لفترة ثم حدوث تنفس يصحبها شهقة من الأعراض الليلية، وكذلك أيضًا شعور طفلك بالأرق والاستيقاظ المفاجئ من النوم وضيق التنفس والتنفس عن طريق الفم، ومن الأعراض التي تظهر في النهار هي التنفس من الفم والبكاء والغضب والشعور بالنعاس المفرط ضعف الأداء المدرسي وانخفاض التركيز، الشعور بالصداع، وكذلك الصعوبة في الكلام وخاصة للحروف التي تنطق من الأنف.

أسباب انسداد التنفس أثناء النوم عند الأطفال

من الأسباب الشائعة لانقطاع النفس الانسدادي هم تضخم اللوزتين أو اللحمية لطفلك، هناك تاريخ لهذا المرض في العائلة ويكون مصاحبا دائمًا مع الأطفال المصابين بملازمة داون أو فقر الدم المنجلي، أو يكون المجرى الهوائي لطفلك ضيق.

أعراض انسداد التنفس أثناء نوم للرضيع

من أعراض أعراض انسداد التنفس أثناء نوم لرضيعك هو صعوبة التنفس وتكون مصاحبة بشخير مع ارتفاع صدر طفلك لأعلى وأسفل، كما يلاحظ عليه في وقت الرضاعة بتحول وجهه للون الأزرق، ويجب على الأم حينها عرضه على طبيب متخصص للأطفال.