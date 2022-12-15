طريقة عمل البليلة زي المحلات.. مرتبطة بفصل الشتاء وتقوي جهاز المناعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث بعض الأمهات وربات البيوت عن طريقة عمل البليلة زي المحلات، مع فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة، وبرودة الطقس، إذ أنها من الأكلات الشهيرة التي ارتبطت بفصل الشتاء.

طريقة عمل البليلة زي المحلات

ويرصد «هُن» خلال السطور التالية طريقة عمل البليلة زي المحلات باللبن والنشا، وفقًا للشيف أميرة شنب.

مقادير عمل البليلة

قمح مسلوق نصف سلقة

سكر

لبن

مكسرات مشكلة

فانيليا

قرفة عيدان

طريقة عمل البليلة زي المحلات

اسلقي البليلة في البداية ولكن نصف سلقة بالماء فقط.

صفي البليلة بعد سلقها ثم اتركيها لفترة حتى تبرد.

سخني اللبن على نار متوسطة، وضيفي السكر له وامزجيهم،.

ضيفي عود قرفة والقليل من الفانيلا.

ضيفي البليلة إلى اللبن في النهاية واتركيها حتى تكتمل النضج، وقدميها ساخنة.

هل تساعد البليلة في الوقاية من كورونا؟

كان الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، أكد من قبل خلال لقاء سابق ببرنامج «مساء Dmc»، المذاع على فضائية Dmc، أن البليلة تساعد بالفعل في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لأنها تساهم بصورة كبيرة في تقوية جهاز المناعة، من خلال تعزيز كرات الدم البيضاء، ما يساعد في الحماية من الإصابة بالفيروس التاجي.

فوائد البليلة

ورصدت الدكتورة آية سامي أخصائية التغذية، لـ «هُن» عدة فوائد للبليلة، جائت على النحو التالي:

- تقوية جهاز المناعة والعمل على تعزيز قوة كرات الدم البيضاء.

- غنية بالكثير من العناصر الغذائية

- تساعد على زيادة التركيز.

- تحتوي البليلة على البروتينات التي تحافظ على الوزن.

- تقوي البليلة العظام والعضلات.

- تحمي من أمراض القلب.

- تقي من ارتفاع ضغط الدم.

- تحمي البليلة من أمراض خطيرة مثل سرطان القولون.