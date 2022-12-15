مجدي يعقوب أنقذها.. حكاية معاناة الطفلة «زينب نبيل» بعد عملية زراعة شريان للقلب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ اليوم الأول الذي وُلدت فيه الطفلة زينب نبيل، لم يرحمها المرض وبدأ يهاجمها، فلم تجد والدتها تفسيرًا لتعبها المستمر، حتى أدخلتها الحضانة التي اكتشفت فيها أنها لديها عيب خُلقي مركب في القلب وتحتاج لتغيير شريان صمام رئوي حيوي من متوفى، بتكلفة تتخطى المليون ونصف المليون جنيه.

أشهر بل سنوات «كعب داير» قضتها أسرة الفتاة البسيطة، تبحث عن طوق نجاة لإنقاذ ابنتها من مصير محتوم، عملية باهظة ونادرة، وتكاليف مرتفعة، فكانت العقبات تتزايد يوم خلف الآخر، قبل أن تمد لها تبرعات الملايين العون، بدعم الدكتور مجدي يعقوب.

بنتي من صغرها تعبانة

تفاصيل مؤلمة كشفت عنها «أم هاشم» والدة الطفلة في لقاء إعلامي، مؤكدة إن معاناة ابنتها بدأت من الحضانة وهي طفلة: «عملنا أشعة لقينا عندها عيب خلقي مركب، وتحتاج لاستبدال صمامات وثقبين»، مؤكدة أن ابنتها في تأخر صحي بسبب ارتجاع الصمام لديها، نتيجة لعيب خُلقي، واحتياجها لتركيب صمام رئوي، وندرة هذا النوع من عمليات الزراعة، وبالتالي تعيش حياة مأساوية، بسبب سوء حالتها الصحية، وتراجع حالتها النفسية، موضحة: «للأسف بتشوف صحابها في المدرسة وهي غيرهم، بقى صعب تروح، وصعب تعمل أي مجهود وحتى إنها ترفع راسها من على السرير».

«مكنتش بعرف أجري»

بدموع ملأت عيناها، وحسرة على حالها الصحي، تحدثت زينب نبيل 14 عاما، عن حالتها من الصغر: «مكنتش بعرف أجري ولا أعمل أي مجهود بهبط ومش بقدر أقوم أبدًا، بسبب حاجتي لجراحة قلب مفتوح بهدف إصلاح القلب، وده نوع خطير من الجراحات، لكن أهلي هما الللي بيلفوا بيا وخايفين عليا، وعملوا كل اللي في إيديهم»

«انقذوا زينب».. حملات للتبرع

«انقذوا زينب».. هكذا دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بقيادة محمد ونس، حملة تبرعات للفتاة الضعيفة لجمع المبلغ وإجراء العملية النادرة والصعبة التي تحتاجها، منذ فترة طويلة وبشكل مكثف، وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لما أكده «ونس» لـ «هُن».

مجدي يعقوب ينقذ الفتاة

حملات واسعة، وتبرعات، ودعاء لإنقاذ الطفلة زينب نبيل التي انتهت بجمع المبلغ في ملحمة إنسانية، استجاب لها السير مجدي يعقوب اليوم، لتخضع الطفلة للعمليات، بحسب ما أكده «ونس»: «قام الدكتور مجدي يعقوب و الفريق الطبي المساعد بعملية زراعة شريان رئوي حيوي لزينب بمركز مجدي يعقوب للقلب دون مقابل».

متابعًا: «⁦ زينب عملت العملية النهاردة وخرجت بالسلامة من شوية الحمد لله ⁩ وسيتم إيداع مبلغ التبرعات كتبرع من عموم المصريين لعلاج الحالات المشابهة، ودي حاجه مش جديدة على إنسان عظيم زي السير مجدي يعقوب، وكل الفريق الطبي اللي معاه، وشكرا وزارة التضامن الاجتماعي على الدعم و الاستجابة السريعة، وشكرا لكل اللي ساعد في إنقاذ زينب و دعواتكم يتم شفاها على خير».