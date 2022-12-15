«الصحة» تحذر من كثرة تناول البسكويت والفطائر.. قلل منها

القاهرة - سمر حسين - صحة

الوصول للوزن المثالي، والقوام الممشوق والتخلص من الدهون واحدة من الأمور التي تسعى لها الكثير من النساء، خاصة ممن يعانين من تراكم الدهون العنيدة بمنطقة البطن، إذ يصعب التخلص منها بسهولة، فضلًا عن مشاكلها الصحية، والتي تصل لأمراض السمنة، والقلب والشرايين.

وعادًة ما يجد الكثير مشكلات في التخلص من دهون الجسم، وذلك بسبب أسلوب الأطعمة المُتبعة التي تزيد من تراكم الدهون، ولا تساعد في التخلص منها، لذا يبحث الكثير منهم على قواعد لتقليل استهلاك الدهون أثناء طهي الطعام.

قواعد لتقليل استهلاك الدهون أثناء طهي الطعام

وكانت وزارة الصحة والسكان، نوهت لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 5 قواعد لتقليل استهلاك الدهون أثناء طهي الطعام، وجاءت هذه القواعد، وفقًا لمنشور وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» ما يلي:

- التسوية بالبخار أو السلق بدلا من القلي.

- استخدام الزيوت الغنية بالدهون غير المشبعة المتعددة، وعلى رأسها «زيت فول الصويا والذرة وعباد الشمس» وذلك بدلًا من الزبدة والدهون والسمن.

- تناول منتجات الألبان قليلة الدسم.

- تناول اللحوم الخالية من الدهون أو إزالة الدهون المرئية منها.

- الإقلال من تناول الأطعمة المخبوزة والمقلية والوجبات الخفيفة المعبأة مثل: «الكيك والفطائر والكعك والبسكويت».

تخزين الدهون ليلا أربعة أضعاف النهار

وكانت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائي التغذية العلاجية، حذرت من قبل لـ«هن» من تناول الأطعمة ليلًا إذ إنه يعمل على تراكم الدهون، مؤكدة إنه كلما كانت الوجبة المتناولة قبل النوم تحتوي على دهون أكثر، فهي بالفعل تستغرق وقتا طويلا في الهضم، حتى أن العملية الهضمية تكون قليلة حينها عن الطبيعي، كما أن تخزين الدهون يكون أربعة أضعاف أكثر من التخزين نهارًا ما يسبب الإصابة بالسمنة.

ونصحت الاستشاري بضرورة تناول الوجبات الخفيفة ليلًا قبل النوم مثل الفاكهة والخضار والزبادي، ويكون على الأقل قبل النوم بساعتين، ويفضل تناول الوجبات الدسمة بالنهار حتى يستغرق الطعام وقته في الهضم بشكل كامل وجيد.