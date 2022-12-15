مؤسس «أمهات مصر»: نناشد «التعليم» بعمل نماذج امتحانات للصفين الرابع والخامس الابتدائي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ إعلان موعد الامتحانات وأولياء أمور طلاب المدارس، يحاولون دفع أبنائهم للانتهاء من المنهج في أقرب فرصة للحصول على أفضل الدرجات، خاصة مع قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقديم أبحاث جديدة.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إنها تلقت مطالبات من قبل أولياء أمور الصفين الرابع والخامس الابتدائي بعمل نماذج امتحانات للتدريب علي شكل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر، في بيان صحفي عنها، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعمل نماذج امتحانات تدريبية لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، خاصة أن طلاب الصف الخامس الابتدائي يطبق عليهم المنهج الجديد لأول مره هذا العام وبالتالي يرغبون في عمل نماذج امتحانية للتدريب على شكل الامتحانات.

وفي سياق آخر، أعلنت المديريات التعليمية عن جدول تقييم الأبحاث لطلاب صفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي العام للفصل الدراسي الأول 2022-2023.

وذكرت بعض المديريات التعليمية تعليمات هامة تضمنت: يتم تقييم الطالب من خلال المقابلة الشخصية مع رائد الفصل، ولا يحصل الطالب علي إجتياز حيال عدم حضوره، ويتم إعطاء فرصة للطالب المتغيب وتقييمه عند الحضور.