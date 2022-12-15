الامارات | استعاد خاتم زوجته من بين أطنان نفايات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقدت سيدة أمريكية خاتم زواجها في كيس القمامة، الي حمله زوجها ورماه في الحاوية العامة للحي، ولكن جن جنونها بعد ان اكتشفت الامر ولكن بعد فوات الآوان حيث كانت شاحنة البلدية قد نقلت محتويات الحاوية إلى محطة العامة للنفايات.

وأجبرت الزوجة زروجها على الذهاب الى محطة النفايات والعثور على الخاتم بأي ثمن، فما كان من الرجل إلا أن هرع إلى محطة نقل القمامة وشرح مشكلته للمسؤولين، حيث تعاطف معه بعض العمال مبدين استعداهم في مساعدته بمهمته المستحيلة وفق ما نقلت «أسوشيتد برس».

وشاهد مشرف المحطة لقطات المراقبة لتحديد موعد وصول كيفين إلى المحطة والمكان الذي ألقى فيه قمامته، لتضييق مساحة البحث في مقطورة القمامة التي يبلغ وزنها 20 طنًا.

وبمساعدة من الحفار، لاحظ سنيبالدي وجود ساق من الكرفس في إحدى الأكياس المحتملة، وهو شيء أفاد كيفين أنه كان في القمامة مع الخاتم.

وقال مشرف المحطة أن «أحد الأشياء التي قال كيفين أنها كانت داخل الكيس كانت سيقان الكرفس» وأن هذا ما لفت نظره في أحد الأكياس أثناء البحث حيث «كان يمكنني أن أرى ساق كرفس تبرز من جانب الكيس».

في البداية، كان كيفين قلقًا من أنه على الرغم من التعرف على الكيس، فإن الخاتم قد لا يكون فيه.

وبالفعل بالبداية لم يكن هناك ما يشير إلى الخاتم ولكن في نهاية الكيس وتحت بعض قشور الجزر والبطاطا الحلوة، كان هناك منديل، قام بتفقده سنيبالدي مشرف المحطة ليجد فيه الخاتم.