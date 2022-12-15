أطفال ظهروا في 2022 بعد الغياب لسنوات.. بينهم أبطال الحفيد وصاحبة أشهر إعلان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سنوات مرات، ربما تعدت الربع قرن، وتخطت أكثر من 4 عقود، وما تزال ملامح الأطفال الذين ظهروا بالإعلانات والأعمال الفنية بين السينما والدراما عالقة بأذهاننا، فمهما مرت الأعوام ظلوا محتفظين بـ«نوستالجيا» خاصة، فجرتها مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض اللقاءات الإعلامية التي يظهرون من خلالها ليمر مع ظهورهم شرائط الذكريات واسترجاع لحظات الطفولة معهم.

الكثير من الوجوه الطفولية التي طلت علينا اليوم بمراحل الكِبر والشباب، ربما لم تعرفهم، وربما ظلوا محتفظون بملامحهم.

ويرصد «هُن» في السطور التالية أطفال ظهروا في 2022 بعد غياب سنوات طويلة

أشهر طفلة إعلانات

الطفلة «مي صالح» صاحبة أشهر إعلانات عرفته البلاد منذ 20 عامًا، «لا لختان البنات.. لا للزواج المُبكر.. لا لزواج القاصرات» هذا الإعلان الذي أحدث ضجة واسعة وظل صداه لسنوات طويلة، لم تظهر بطلته التي كانت في عمر الـ7 سنوات حينها، إلا اليوم في 2022

وبحسب ما ذكرته «مي»، فإن الحملة الإعلانية كانت سببًا في شهرتها من الطفولة،وفقًا لحديثها لـ«هُن»: «كان عندي وقتها 5 سنين، ومش فاهمة أصلًا الكلام ولا الإعلان، وقتها اتواصل معانا المخرج شريف صبري، وعمل معايا عقد 7 سنين، والإعلان نجح أوي واتشهرت وقتها والناس بقت تعرفني».

متابعة: «بقى عندي 25 سنة درست الحقوق، وطبعًا نفسي أرجع تاني أقدم حملات توعوية خاصة بالبنات والسيدات والأطفال، زي الحملة اللي فاتت لأنها فعلًا كانت مش مجرد إعلان كانت رسالة لكل الأسر».

الطفلة سوكا في فيلم «أبو علي»

على الرغم من مرور أعوام طويلةعلى ظهورهم الأول والأخير أمام الشاشات، إلا أن ملامحهم ظلت محفورة في أذهان المشاهدين

وفي مشهد خطف الأضواء، عاودت الشابة سارة عبد القادرة، الشهيرة بدور «الطفلة سوكا» في فيلم «أبو علي»، الظهور مرة أخرى، خلال هذا العام، في لقاء إعلامي، إذ بدت بملامح بسيطة وهي مرتدية الحجاب، وكشفت خلال اللقاء عن سنوات اختفائها وكواليس دورها في الفيلم الشهير.

حماصة بطل فيلم «عسل أسود»

لم يختلف الأمر كثيرًا، حول عبدالله رمضان، الذي جسد دور الطفل «حماصة» في فيلم «عسل أسود»، إذ عاود للظهور من جديد مؤخرًا، بعد مرور 12 عامًا من ظهوره الأول، بعدما نشر الفنان إدوارد صورة جمعته بالأول، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مدونًا: «عبدالله اللي كان عامل حماصة أخويا الصغير في فيلم عسل أسود أول ظهور ليه بعد ما كبر».

الطفلة لوجي

كانت ماجأة كبيرة للجمهورن بعدما ظهرت الفنانة الشابة رضوى خالد، التي اشتهرت في طفولتها بشخصية الطفلة «لوجي» في فيلم الدادة دودي وهي تحتفل منذ أشهر بخطبتها، إذ ظهرت في حفل الخطبة مرتدية فستان أحمر، وشارك شقيقها الفنان الشاب أحمد خالد.

طفل «ذا فويس كيدز»

مفاجأة كبيرة لمتابعي الفنان أمير عموري، نجم برنامج المسابقات الأشهر في الوطن العربي «ذا فويس كيدز»، بعدما شارك متابعيه بصور حفل زفافه، التي قام بنشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلنًا خبر زواجه، الذي حمل صدمة كبيرة ومفاجأة لدى المتابعين، حيث ظهر خلالها في هيئة شاب يخطف الأنظار فضلًا عن إخفاء ملامح العروس عن المتابعين، مدونًا: «رزقني الله بِك.. وأيقنت أنكِ أجمل أرزاقي، ما في مبروك يا حبايبي».

ليلى عدنان.. سو

جذبت الفنانة ليلى عدنان، الشهيرة بشخصية «سو»، التي ظهرت ضمن أحداث الجزء الأول من مسلسل «الكبير أوي»، الأنظار، وذلك بعد ظهورها بملامح شابة في مسلسل «السيدة زينب»، بعد اختفاء تخطى الـ10 سنوات.

أطفال الحفيد «الطفلة سوسن»

عقب مرور 48 عامًا، خطفت دينا عبدالله التي قامت بدور «الطفلة سوسن» في فيلم الحفيد الأنظر لها خلال ظهورها بالدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، الذي أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

ولم تبتعد كثيرًا عن الساحة، إذ قدمت العديد من الأعمال الفنية، آخرها مسلسل « نادي القلوب الجريحة» 2007.

أطفال الحفيد «الطفل عاطف»

صاحب دور الشقيق الأصغر «عاطف» في فيلم الحفيد، الذي ظهر بعد 46 عامًا في حوار سابق ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية «dmc»، أكد حينها إنه عمل لفترة بالفن، ليقدم العديد من الأعمال المسرحية، و20 عملًا سينمائيًا، قبل عزوفه عن الفن.

أطفال الحفيد «هالة»

ميرفت العايدي، التي عرفت بـ«الطفلة هالة»، أصغر عائلة «كريمة مختار وعبدالمنعم مدبولي»، فرغم موهبتها المتميزة، لتبدأ مشوارها مُبكرًا وهي في سن 5 سنوات وتعتزل في سن 12 عامًا

وابتعدت «العايدي» تمامًا عن الفن من حينها، لتلتحق بكلية التجارة، وتتزوج من خارج الوسط الفني، لتنجب ولدين هما عبدالرحمن، وعلي، وفقًا لما ذكرته لـ«هُن».