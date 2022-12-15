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في عيد ميلادها.. صور نادرة من حفل زفاف إنعام سالوسة: إطلالة كالأميرات

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إنعام سالوسة- تعبيرية

بحضور خاطف للأنظار وبإطلالة تشبه الأميرات، كانت أطلت الفنانة إنعام سالوسةن بها خلال حفل زفافها على المخرج سمير العصفوري، التي جمعت بينهما علاقة عاطفية داخل كلية الآداب في جامعة عين شمس، قبل أن تحلق في مخيلتها أحلام التمثيل، ليعيش الثنائي قصة من أكثر قصص الحُب التي عرفها الوسط الفني، حيث حاول ملاحقتها آنذاك لشهور دون إفصاحه عن حبه لها، وشاء القدر أن تنتقل إلى قسم اللغة العربية الذي يدرس هو فيه، ليعيشا بعدها واحدة من القصص الرومانسية التي كللت بالزواج.

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إطلالة كالأميرات.. ملامح بريئة وهادئة

كانت الفنانة إنعام سالوسة، أطلت خلال حفل زفافها على المخرج سمير العصفوري، بفستان ناعم قصير، وعليه طرحة الزفاف وبمكياج هادئ تناسب مع تلك الإطلالة التي تُشبه الأميرات، أظهرت جمالها ورقتها وملامحها الطفولية البريئة التي لا تزال تحتفظ بها حتى تقدمها في العمر، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارت وفضلت الظهور بشكل بسيط غير مبالغ فيه.

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الفنانة إنعام سالوسة، تحتفل بعيد ميلادها الـ82، والتي حققت نجاحا كبيرا منذ الظهور الأول لها على الشاشات كما برعت في تقديم دور الأم الحنونة لكثير من النجوم والنجمات والتي تتقن كل دور لها وكأنها أمهم الحقيقة.

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حكاية إنعام سالوسة وسمير العصفوري

كان الثنائي إنعام سالوسة، وسمير العصفوري، لا يفضلان الظهور سويًا والاحتفاظ بكواليس وتفاصيل حياتهم الأسرية والزوجية لذاتهم بعيدًا عن الأضواء والكاميرات، وكان آخر لهم في عزاء الفنان رشوان توفيق عام 2019، وكانت أسفرت تلك الزيجة عن ولادة ابنتهم تغريد العصفوري، التي ورثت حُب الفن والتمثيل عن والديها منذ الصغر، كما قامت بالأداء الصوتي لشخصية «طماطم» في مسلسل العرائس الشهير«بوجي وطمطم» الذي عُرض عام 2007.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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