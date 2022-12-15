أسباب السمنة لدى الأطفال وطرق التغلب عليها.. أبرزها تناول الوجبات الجاهزة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الكثير من الأمهات عن أسباب السمنة لدى الأطفال وطرق التغلب عليها، كونها مشكلة شائعة خلال تلك الفترة، وتتسبب في مشاكل صحية، أبرزها زيادة الوزن مقارنة بأعمارهم، حيث باتت منشرة بينهم أكثر من نسبة انتشارها بين الكبار.

باب السمنة لدى الأطفال وطرق التغلب عليها

وحددت الدكتورة نهى محمد، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، أسباب السمنة لدى الأطفال وطرق التغلب عليها، خلال حديثها لـ«هُن»، قائلة: «ربما تتدخل المشكلات المتعلقة بطبيعة ونمط حياة الأطفال في السمنة الزائدة منها عدم ممارسة الأنشطة بشكل كبير واللجوء إلى تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسب كبيرة من السعرات الحرارية ما يجعلها تتراكم داخل الجسم، كما أن العوامل الوراثية والهرمونية تلعب دورا كبيرا في السمنة الزائدة، كما أن بعض الأسر تعتمد أغلب الوقت على تناول الأطعمة والوجبات السريعة التي باتت من المفضلات عند الأطفال، حيث أثبتت بعض الدراسات أن إصابة أحد الأبوين بالسمنة يمكن أن يجعل الأبناء عُرضه للاصابة بها أيضا، عن طريق الجينات، كما أن هناك بعض الأطفال لا يفضلون الحركة ويقضون أوقاتهم أغلب الوقت على الموبايل وأمام الشاشات ما يؤثر على حركة الحرق».

وأشارت أخصائي التغذية العلاجية أيضا، إلى أن بعض الأدوية التي ياخذها البعض يمكن أن تتسبب في السمنة المفرطة عند الأطفال، منها البريدنيزون، والليثيوم، والأميتريبتيلين، وباروكستين (Paxil)، وغابابينتين، وبروبرانولول».

طرق التغلب على السمنة لدى الأطفال

كما حددت أخصائي التغذية العلاجية، طرق التغلب على السمنة لدى الأطفال، من بينها ضرورة تناول الأطفال الأطعمة الصحية وعدم الاعتماد على نوع واحد من النشويات، وعدم تناول الحلوى بكثرة، بخلاف الابتعاد عن المشروبات السكرية والمخبوزات والوجبات الخفيفة الجاهزة: «تعمل على زيادة وزن الجسم بشكل ملحوظ ويمكن أن تتسبب في السمنة المفرطة».