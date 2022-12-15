الامارات | صيني يصاب بشلل في وجهه بعد متابعة مباريات المونديال لأسبوع كامل دون نوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب رجل يبلغ من العمر 26 عامًا بشلل في الوجه بعد أن قضى عدة ليالٍ في مشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم على مدار أسبوع كامل.

دائمًا ما تكون فترة كأس العالم فترة مثيرة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم ، لكن مواكبة الحدث يمثل تحديًا كبيرًا ، خاصة خلال مراحل المجموعات ، وأكثر من ذلك عندما يكون البلد المضيف في منطقة زمنية مختلفة تمامًا.

رغم ذلك، نجد مهووسي كرة القدم يضحون بالنوم ليالٍ متتالية حتى لا يضيّعو أي مباراة.

السيد كاو ، مشجع كرة قدم صيني من ووهان ، في مقاطعة هوبي ، والذي لم يتابع تفاصيل "كأس العالم" ليلة واحدة، بل أسبوعاً كاملاً لم يضيع خلاله أي مباراة.

والنتيجة، انتهى به المطاف في المستشفى مصابًا بشلل في الوجه.

على الرغم من أن الصين لم تتأهل لكأس العالم لهذا العام ، إلا أن كاو جعل في مقدمة أولوياته متابعة الحدث، فكان يقود مباشرة إلى المنزل بعد العمل ويشاهد المباريات من حوالي الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا ، ثم يذهب إلى العمل بعد ذلك بساعتين.

كان الرجل البالغ من العمر 26 عامًا على ما يرام لبضعة أيام ، ولكن لم يمض وقت طويل قبل أن يبدأ في ملاحظة أن قلة النوم أثرت عليه. وبحلول ذلك الوقت كان الوقت قد فات بالفعل.

وقال الرجل للصحفيين "في 30 نوفمبر نمت لمدة ساعتين بعد مشاهدة المباراة وعندما استيقظت شعرت بالتعب الشديد." "لم أفكر كثيرًا في الأمر وقررت أن أستريح قليلاً في المكتب ، ولكن بعد فترة ، لم تتحسن حالتي وأثرت على سير عملي."

لاحقا، شعر كاو بشفتيه تميلان فجأة إلى الجانب ، وأصبح غير قادر على تحريك جفنيه.

لم يصاب بالذعر ، معتقدًا أنها حالة مؤقتة فقط ، لكن الأعراض ازدادت سوءًا وبدأت تعطل عمله ، لذلك قرر أخيرًا الذهاب إلى المستشفى.

تم تشخيص السيد كاو بأنه مصاب بشلل في الوجه وكان بحاجة إلى علاج متخصص للتخفيف من الأعراض ، ولكن من المتوقع أن يتعافى تمامًا في النهاية.

يعتقد الأطباء أن قلة النوم المتراكمة ، إلى جانب الطقس البارد والنسيم العنيف تتسبب في الإصابة بالشلل، ونصحوا مشجعي كرة القدم الآخرين بعدم اتباع نموذج كاو.