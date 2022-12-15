إزاي تقسمي مصروف البيت بجدول أكلات موفرة.. نصائح ذهبية لحياة مستقرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التوفير من سمات المرأة المدبرة، التي تحب دائما أن تقتصد في الأموال والتي يمكن استخدامها في وقت آخر، وهناك عدد من النصائح لتوفير مصروف البيت، وكذلك جدول أكلات موفرة بدون لحم أو دجاج يمكن عملها في منتصف الأسبوع تكفي يومين أو ثلاثة وفي تلك الحالة لا تكون اللحوم والدجاج عبئا على الأسرة.

وفيما يلي نصائح للاقتصاد وتقسيم مصروف البيت وعمل جدول أكلات موفرة، بحسب تصريحات الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، لـ«هن».

إزاي اظبط ميزانية الشهر؟

- شراء مستلزمات المنزل من المجمعات الاستهلاكية وأماكن المخفضة والعروض.

-تحديد كمية الطعام على عدد الأفراد في الأسرة الواحدة.

- واستبدال البروتين الحيواني بالبروتين النباتي الأقل سعرا.

- وتقديم طبق واحد للفرد يحتوي على كل أصناف الطعام بكميات قليلة لتجنب التخمة والأكل دون حاجة، وكذلك لتجنب سوء التغذية.

- هيكلة الميزانية لتلائم المصاريف الجديدة.

- الاستغناء عن بعض البنود في مواجهة بنود أخرى، وفي حالة وجود بند شديد الضرورة ويحتاج زيادة يمكن زيادة من إلغاء شيء آخر غير ضروري.

- إحلال للسلع الغالية بأخرى نفسها ولكن بثمن أرخص لمحاولة عدم الاستغناء عن أي بند من البنود.

- تحديد ما تأكلينه خلال أسبوع واحد لتجنب هدر الطعام والمال، وذلك بحساب وزن ما تحتاجينه من البقالة.

- حساب اللحوم والدجاج وغيرها من الاحتياجات اليومية للبيت والأطفال.

- بشكل عام تحديد الأكلات اليومية من أكثر الأمور المريحة لربة المنزل وعن طريقها توفر في الوقت والمجهود والأموال.

إزاي تقسمي مصروف البيت؟.. أكلات بدون لحم

صحيا تناول اللحوم والدجاج لنصف الأسبوع فقط خيارا جيدا للغاية وباقي الأسبوع يمكنك عمل أكلات صحية من الخضروات بدون لحم أو دجاج، وهو ما يجيب على تساؤل إزاي تقسمي مصروف البيت؟، وفيما يلي مقترحات لعمل الاطعمة رخيصة لتوفير الميزانية:

يمكنك عمل برجر البطاطس الشهي في البيت.

- مكرونة بالمشروم مع شوربة لسان عصفور.

- مسقعة بدون لحم مفروم مع أرز أبيض.

- أرز معمر باللبن في الفرن مع شوربة اللحم.

- بصارة.

- فتة العدس، وشوربة العدس والعدس المغروف.

- فول وبطاطس وطعمية وباذنجان مقلي وبطاطس مقلي.

- مشروم بالفلفل الألوان على طريقة الفاهيتا مع المكرونة بالصوص الأحمر.

- كشري مصري.

- كشري عدس أصفر مع بيض مسلوق.