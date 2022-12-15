أعراض تدل على إصابتك بسرطان المعدة.. أبرزها فقدان الوزن وعسر الهضم

القاهرة - سمر حسين - صحة

أسئلة كثيرة من الأشخاص خاصة السيدات عن الأعراض التي تدل على الاصابة بسرطان المعدة، حيث أصبح البعض معرضين للإصابة به خلال هذه الأيام، كونه من أكثر الأنواع السرطانية التي تؤثر على الصحة وتؤدي للوفاة، يمكن أن يصيب أي جزء من المعدة، وتصيب سرطانات المعدة الجزء الرئيسي منها في معظم أنحاء العالم، كما يُعد واحد من الأورام الخبيثة التي تصيب المعدة، والتي تنقسم إلى نوعين، هما الأول يصيب القسم العلوي من المعدة، والثاني يصيب القسم السفلي من المعدة.

«أعراض تدل على إصابتك بسرطان المعدة»، بات السؤال الأكثر بحثا وتداولا على نطاق واسع على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن سرطان المعدة.

أعراض تدل على إصابتك بسرطان المعدة

حدد الدكتور محمد مجدي، استشاري الأورام وأمراض الدم، لـ«هُن»، أعراض الإصابة بسرطان المعدة، قائلا: «تبدأ أعراض تدل على إصابتك بسرطان المعدة، من خلال الشعور بالضيق وعدم الراحة مع وجع وألم شديد في الجزء العلوي من البطن، بخلاف فقدان الشهية وفقدان الوزن بشكل كبير، ووجود دم في القيء، مع انتفاخ في البطن والتقيؤ بعد تناول الطعام».

غثيان وصعوبة في البلعمن بين أعراض إصابتك بسرطان المعدة

كما تابع استشاري الأورام وأمراض الدم، في الحديث عن الأعراض التي تشير للاصابة بسرطان المعدة، قائلًا: «الشعور بالضعف نتيجة لفقر الدم، مع الغثيان الدائم والمتكرر دون أسباب واضحة، بخلاف صعوبة شديدة في البلع، بجانب الشعور بامتلاء المعدة بعد تناول كميات صغيرة من الطعام».

كما تعتبر الآلام المتكررة في البطن وحرقة المعدة وعُسر الهضم، من أكثر الأعراض التي تحدث عنها استشاري الأورام وأمراض الدم، مشيرًا إلى أنه يتغير لون البراز للون الأسود، كما يؤدي أيضا إلى الشعور بالتعب الشديد وفقدان الوزن بشكل ملحوظ.