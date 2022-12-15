جوزها صعد وبلدها خسرت.. رد فعل زوجة عثمان ديمبيلي المغربية بعد الهزيمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اختارت ريما إدبوش، زوجة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، تشجيع منتخب بلادها قبل اللقاء المرتقب بين فرنسا والمغرب أمس، حيث استطاعت المغرب أن تحظى بفوزا تاريخيا على البرتغال 1- 0، وصعودها إلى دور نصف نهائي في بطولة كأس العالم المنعقدة حاليا في قطر، ولم تكن «ريما» بعيدة عن مشاعر كل العرب فكانت أول المشجعين للمغرب على الرغم من أن زوجها يلعب لصالح منتخب فرنسا، فما كان رد فعلها بعد المباراة، وقبلها.

رد فعل ريما إدبوش قبل مباراة فرنسا والمغرب

آمال عريضة، وضعها العرب على منتخب المغرب في التأهيل مرة أخرى خلال كأس العام، وكانت المشاعر متأججة بالأمس قبل المباراة مع منتخب فرنسا، وزوجة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، كانت واحدة من مشجعي العرب، وعبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، شاركت عبر خاصية ستوري، أعلنت تخليها عن زوجها وتشجيع منتخب بلدها المغرب.

رد فعل زوجة لاعب فرنسا عقب المباراة

جاءت النتيجة أمس 2- 0 لصالح فرنسا، وهو ما كان صادما بشكل كبير للعرب والمغاربة على حد سواء، ولكن الجميع أشاد بلعب المغرب البطولي ووصولهم إلى تلك المرحلة، فكانت عبارات الشكر والامتنان هي الوصل بين الجمهور العربي والمنتخب المغربي، وبطبيعة الحال شكرت «ريما»، منتخبها المغربي عبر خاصية ستوري ووصفتهم بـ«الأسود»، وشعرت بالفخر لكون منتخبها أفضل منتخب أفريقي.

فيما لم تشير إلى فوز منتخب زوجها، كما لم تبارك أو تعلق على صعود فرنسا على حساب المغرب.

سخرية المتابعين من المشكلات الأسرية بين الثنائي بسبب الكرة

محبو ومتابعو الكرة علقوا على تلك المفارقات بسخرية كبيرة، كون «ريما»، تشجع المغرب ولم تقف في صف زوجها لاعب منتخب فرنسا، وجاءت التعليقات الساخرة كالتالي: «المغربية زوجة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي بالروح والقلب افديك يا وطني الحرب بدت مع نسيبنا»، و«عثمان ديمبيلي مش هيبات في البيت النهاردة»، و«كان الأحسن إنو تكون محايدة وتضل ساكتة، ميشان لاتزعل زوجها ولا أبناء بلدها، أحيانا السكوت افضل من ألف كلمة».