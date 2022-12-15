خبراء اجتماع يجيبون على السؤال الصعب.. ما بدائل الذهب لأم العروسة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما بين عائلة وأخرى يختلف مفهوم الذهب والشبكة، فالبعض يراها أساسية في الزواج، وآخرون يجدونها مجرد هدية يقدمها العريس لعروسه، بينما تنظر لها بعض العائلات، كونها عادات وموروثات عرفوها منذ زمن بعيد.

بدائل لأم العروسة عن الذهب

ومع تذتذب سعر الذهب، خلال الفترات الحالية، واتجاة بعض الشباب للتفكير خارج إطار شراء شبكة من الذهب، يفكر البعض في بدائل تقدم للعروس، أو لوالدة العروس تغنيها عن شراء الذهب في الوقت الحالي، الأمر الذي أوضحه بعض علماء علم الاجتماع.

العمرة مش بديل والصيني الأنسب

وفقَا لما ذكره الدكتور طارق إلياس، استشاري التنمية البشرية وعلم الاجتماع، فإن هناك العديد من النماذج التي تجد القيام بالعمرة في بداية الزواج بديلًا مناسبًا، إلا أنه لابد أن يتم باقتناع الطرفين: «لازم يكونوا متفقين، مينفعش تروح العمرة، وترجع تقوله مقدمتليش شبكة».

وقال «إلياس» إن الذهب الصيني يعد اختيارًا مناسبًا لأن لا أحد يعلم بحقيقته من المدعوين بالحفل: «بالنسبة للمظهر فهو باين إنه دهب، ولكن على العريس التعهد بتعويض العروس قطع من الذهب الأصلي على مدار سنوات قادمة، وعدم الاكتفاء بالقطع الصيني الظاهرة أمام الناس».

وأشار الدكتور طارق إلياس، بديل آخر يمكن أن يعوض فكرة شراء الذهب، وهو الاستفادة من ثمنها في شراء آثاث أفضل أو حتى منزل أكبر.

ولم ينصح «إلياس» بفكرة الألماس كاستثمار، لكن يمكن أن يلبي غاية الرقة والتكلفة الأقل: «خاتم من الألماس حل مناسب جدًا لو مش هتفكر تبيعه لأن البيع بيخسر للأسف من قيمته».

هالة منصور.. الدهب مش زينة

وعلى الجانب الآخر، قالت الدكتورة هالة منصور، أن استاذ علم الاجتماع، لـ«هُن»، إن معتقد أن الذهب زينة خاطئ تمامًا وأن الذهب يعد استثمارا لبعض السيدات لحفظ حقوقهن: «للأسف الدهب من زمان بيحفظ حق العروسة وبيكون وسيلة ادخار، وبتحتاج تمنه في كتير من الأوقات فهو زي فلوس مركونة بالفعل».

ونصحت «منصور»، الاستفادة من الدهب الصيني، إذ إنه يظهر بنفس الشكل واللون، حال عدم مقدرة البعض على شراء الشبكة.