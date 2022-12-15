الامارات | فنانة أردنية ولدت في الرياض وعاشت في الإمارات والقاهرة وسوريا وتزوجت تونسياً: هذا سر إتقاني للهجات المختلفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الفنانة الأردنية صبا مبارك عن تفاصيل مشاركتها في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023، مؤكدة تعاقدها على بطولة مسلسل "بين السطور" حيث تجسد شخصية مذيعة، ويشاركها البطولة العديد من الفنانين، أبرزهم أحمد فهمي، ناردين فرج، محمد علاء، على الطيب.

والعمل مأخوذ عن مسلسل أجنبي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، ويبتعد عن الكوميديا، وهو من نوعية المسلسلات المكونة من 30 حلقة.

وتحدثت مبارك عن أعمالها الفنية القادمة خلال لقائها في برنامج ET بالعربي: عندي مسلسل عنبر 6 الجزء الثاني وهلعب دور لبناني، اللبناني صعب شوية، وفي مسلسل تاني بعمل فيه دور باللهجة العراقية.

وكشفت مبارك تفاصيل مشاركتها في فيلم السرب، قائلة: الفيلم من بطولة عدد كبير من النجوم ودوري فيه ليبي، ولكني هتكلم تونسي لأنه قريب من اللهجة الليبية.

وسبق أن اعترفت صبا مبارك بشعورها بالغضب والغيرة بعد إسناد بطولة الجزء الرابع من المسلسل الشهير "حكايات بنات" لنجمات جديدات بدلاً منها ومن نجمات الأجزاء الثلاثة الأولى، وقالت أن المسلسل كان "مشروعها" هي وبطلاته من الجزء الأول، ولم تعرف سبب منحه لأخريات، وغضبت بشدة رغم حبها لبطلات الجزء الأخير على المستوى الشخصي.

وقالت الفنانة صبا مبارك في حوارها مع إسعاد يونس لبرنامج "صاحبة السعادة": زعلنا طبعا لما في بنات غيرنا عملوا الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات واتقمصت جدا البنات اللي مثلوا الجزء الرابع بحبهم بس غيرة بقى إنتي فاهمة مشروعنا إزاي تدوه لحد تاني وكده؟

وكشفت الفنانة ذات الأصول الفلسطينية سر إتقانها للهجات العربية حيث أكدت أنها ولدت في الرياض وعاشت في القاهرة والأردن وسوريا وتزوجت من تونسي وهذا هو سر إتقانها للهجات المختلفة.

وأضافت: ولدت في الرياض، عشت في القاهرة والإمارات والأردن ولما تخرجت من الجامعة عشت في سوريا، تزوجت تونسي، عملت في بيروت والقاهرة وهذا سر إتقاني للهجات المختلفة.

وتابعت: أنا بحس إني أعرف أضبط لهجة، وأحس الموسيقى، وأشوف الناس وأراقبهم كويس جدًا، فأحب اتفرج على ده دائمًا.

وواصلت قائلة: أنا بعرف اتحرك في أكثر من مجتمع عربي لأني عشت واختلط به، ودي نعمة كبيرة من ربنا.