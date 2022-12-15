في عيد ميلادها.. تعرف على مواصفات فتى أحلام رحمة حسن (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيقونة الجمال في جيلها، لفتت الأنظار منذ الظهور الأول لها على الشاشات، أناقتها وجمالها جعلت الشباب يقعون في حبها، تتمتع بصوت هادئ، بدأت مسيرتها الفنية بالمشاركة في فيلم «ألف مبروك»، مع الفنان أحمد حلمي، ثم في فيلم «العالمي»، مع الفنان يوسف الشريف، كانت بدايتها صعبة لكنها حاولت فرض موهبتها، هي الفنانة رحمة حسن.

يتزامن اليوم 15 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة رحمة حسن، ويُقدم «هُن»، لقطات وحكايات من عالمها وحكاية كونها أيقونة الجمال في جيلها وفتاة الأحلام، ومواصفات فتى أحلامها.

تحدثت الفنانة رحمة حسن، خلال استضافتها في أحد البرامج عن أسرار وحكايات في حياتها الشخصية، وعن مواصفات زوج الأحلام، وعن الأصدقاء المقربين لها، قائلة: «مبحبش أرد على التليفون وبحب ألعب ألعاب البنات الخاصة بالميك أب والأزياء والموضة».

مواصفات فتى أحلام رحمة حسن

وعن كواليس طفولتها قالت الفنانة رحمة حسن: «ماكنتش طفولة مايعة، معنديش وقت للرومانسية غير لما أكون بحب أو في علاقة، بحب المفاجآت وفضولية بحب الراجل اللي دمه خفيف، واتحامى فيه ويبقى جنبي ناسي الدنيا باللي فيها علشاني، أنا شخصية مضحية جدا ببقى عايزة أخليه ديما مبسوط، بديله كل اهتمامي، رجولته تحسسني إن أنا أنثى، مقدرش أعيش مع حد بايخ، ومتفتح ومتفهم ويكون عنده ضمير».

الانطباع الأول عن رحمة حسن: مغرورة ومش مصرية

«الناس بتفكرني مغرورة»، عبارة قالتها الفنانة رحمة حسن، الحديث عن تفاعل البعض معها أثناء المقابلة الأولى: «بيفكروني مش مصرية بيغيروا رأيهم لما بيعرفوني كويس، أنا بتكسف ووقت الشغل أبقى من الكرفان لمكان التصوير بتفهم غلط ولو الناس ادت نفسها فرصة هيعرفوا إنه نوع من الكسوف وإني مبحبش اقتحم الناس».

وخلال استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة»، تحدثت عن تفاصيل في حياتها، من بينها: «أنا دارسة حقوق، وحبيت الكلية بسبب اسم المواد كنت تعليم مفتوح، وبدأت التمثيل صدفة من خلال فيديو كليب كموديل وبعدها بدأت أعمل إعلانات في 2007، كنت بدرس في أكاديمية حاسبات ومعلومات، كان نفسي أبقى راقصة بالية».