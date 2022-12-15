أكلات شتوية رخيصة.. طريقة عمل قلابة العدس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدمت الشيف منى الشربيني، في حديثها مع «هُن»، طريقة عمل قلابة العدس؛ إذ إنها من الأكلات الشتوية المميزة التي يفضلها الكثير، كما أنها تختلف عن شوربة العدس المعروفة والتقليدية التي يجهزها العديد خلال أيام الشتاء.

وإليكِ خطوات جديدة لتحضير أكلة شتوية مميزة، ووجبة رئيسية، لعمل قلابة العدس.

مقادير قلابة العدس

كوب عدس

2 كوب ماء

بصلة متوسطة مفرومة

2 حبة طماطم مفرومة

نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم

نصف ملعقة صغيرة جنزبيل مفروم

شرائح فلفل حار

نصف كوب لبن

ملعقة عصير ليمون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة كركم

ملح

فلفل أسود

ملعقة زبدة

ملعقة كمون حب

فلفل مجفف

طريقة عمل قلابة العدس

ضعي العدس على النار واتركيه حتى تمام النضج بالطريقة التقليدية.

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على الجانب الآخر، احضري وعاء على النار، وضعي ملعقتين زيت مع البصل والثوم، ونقلب جيدًا، ثم ضيفي الجنزبيل والفلفل الحارة، حى يتغير لونهم، ثم ضعي الكزبرة الناشفة والكركم والملح والفلفل الأسود.

قلبي المكونات جيدًا حتى تمام الامتزاج، ثم ضيفي الطماطم المبشورة، واتركيهم لمدة 5 دقائق حتى تمام النضج.

ضيفي العدس على الخليط الموجود على النار، واتركيهم لبضع دقائق، ثم ضيفي اللبن وعصير الليمون وامزجي جيدًا.

في النهاية ضيفي الكزبرة الخضراء، وقدميها في طبق التقديم.

على الجانب الآخر، احضري طاسة على النار وضعي ملعقة الزبدة والكمون الحب والفلفل المجفف، ثم ضعي الخلطة على الوجه.