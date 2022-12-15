بالصبار والعسل.. طرق لصناعة مرطبات طبيعية في البيت للبشرة الجافة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

البشرة الجافة في الشتاء يمكن أن تتحول لكابوس، ويتشقق الوجه والجسم من قلة الترطيب فيه، ولذلك يجب وضع مرطبات دائما على البشرة، للاحتفاظ بها في مستويات جيدة، ويمكنك أيضا صنعها في البيت.

وفيما يلي عدد من المرطبات منزلية الصنع، والتي يمكن عملها بمكونات موجودة في البيت، بحسب ما نشر موقع ستايل كيز، المتخصص في لايف ستايل وشؤون المرأة.

مرطب الوجه من الصبار

فيما يلي طريقة صنع مرطب البشرة من الصبار:

1 كوب جل الصبار «استخدم الجل الذي اشتريته من المتجر أو استخرج الجل من ورقة الصبار»

12 ملعقة كبيرة من شمع العسل

نصف كوب زيت جوز الهند

نصف كوب زيت لوز

10 قطرات من الزيوت العطرية

أذب شمع العسل وجوز الهند وزيوت اللوز في غلاية مزدوجة.

اسكبي الزيوت في الخلاط واتركي المزيج يبرد.

ضيفي الزيوت العطرية وهلام الصبار.

امزجي حتى تحصلي على قوام كريمي.

خزني الخليط في وعاء زجاجي.

يمكنك حتى تخزينه في الثلاجة.

مرطب الوجه من الشيا

نصف كوب زبدة الشيا

2 ملعقة كبيرة زيت لوز

5 قطرات من زيت إكليل الجبل العطري

10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي

3 قطرات من زيت شجرة الشاي

3 قطرات من زيت بذور الجزر

تذوب زبدة الشيا في غلاية مزدوجة.

يضاف زيت اللوز بعد أن يذوب ويطفئ الموقد.

دع المزيج يبرد ثم أضف الزيوت العطرية.

يُخفق المزيج جيدًا.

يمكنك استخدام خفاقة أو مزجها في الخلاط.

اسكبي المزيج الكريمي في وعاء زجاجي.

احفظيه في درجة حرارة الغرفة.

دلكي الكريم على جسمك ووجهك.

مرطب البشرة من العسل

1 ملعقة صغيرة عسل

2 ملعقة صغيرة من الجلسرين

ملعقة صغيرة عصير ليمون (مخفف)

2 ملعقة صغيرة شاي أخضر

تخلط جميع المكونات جيدا.

دلكي الخليط بلطف على بشرتك لبضع دقائق.

اتركه ليوم كامل.

اغسليه في اليوم التالي.